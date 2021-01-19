MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBu seferki mutasyon Amerika’da
GeriDünya Bu seferki mutasyon Amerika’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu seferki mutasyon Amerika’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu seferki mutasyon Amerika’da
Abone Olgoogle-news

ABD’de pandeminin en çok etkilediği eyaletlerden biri olan California’da virüsün yeni bir varyantı bulundu.

‘L452R’ adı verilen varyantın İngiltere’de görülenden farklı olduğu ve özellikle Los Angeles kentinde ilk dalgaya kıyasla daha hızlı yayıldığı belirtildi. Söz konusu mutasyonlu virüsün daha öldürücü hale gelmediği vurgulandı. Uzmanlar bu varyantta görülen mutasyonun, virüsü antikorlara karşı daha dirençli hale getirdiğini ve aşıların etkilerini azaltmış olabileceğini belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle