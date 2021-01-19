Bu seferki mutasyon Amerika’da

‘L452R’ adı verilen varyantın İngiltere’de görülenden farklı olduğu ve özellikle Los Angeles kentinde ilk dalgaya kıyasla daha hızlı yayıldığı belirtildi. Söz konusu mutasyonlu virüsün daha öldürücü hale gelmediği vurgulandı. Uzmanlar bu varyantta görülen mutasyonun, virüsü antikorlara karşı daha dirençli hale getirdiğini ve aşıların etkilerini azaltmış olabileceğini belirtti.