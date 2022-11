Bu sefer tam tersi oldu: Çocuğun ısırdığı kobra yılanı öldü

Haberin Devamı

Yılan saldırılarına maruz kalıp hayatını kaybeden insanların hikayesini hepiniz duymuşsunuzdur. Ancak Hindistan'da bu kez bunun tam tersi bir olay yaşandı.



8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU



Hindistan'ın Chhattisgarh bölgesinde yer alan uzak Pandarpadh köyünde yaşayan ve adının Deepak olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk mucizevi bir hayatta kalma hikayesinin baş rolünü oynadı.



Köydeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan Deepak yetişkin bir kobra yılanının saldırısına maruz kaldı.



Gözden Kaçmasın Bir aydan fazla kaldığı komadan inanılmaz yeteneklerle uyandı! Haberi görüntüle

Yılanın bir anda koluna dolandığını ve dişlerini derisine batırdığını anlatan çocuk, hayvandan kurtulmaya çalıştı ancak başaramadı. Öfkeyle kolunu sallamasına rağmen yıklanın kendini daha sıkı kavradığını hisseden çocuk beklenmedik bir karşı atak yaptı ve yılanı ısırdı.Deepak, The New Indian Express'e yaptığı açıklamadadedi.The New Indian Express gazetesi kobra yılanın öldüğünü ailenin de büyük bir endişe ile oğlullarını hastaneye götürdüğünü yazdı.Çocuğu kontrol eden doktorlar yılanın zehrinin Deepak'a geçmediğini söylediler.olarak bilinen bu durumda yılan zehrini salmadığı için kurbanlar hızlıca iyileşir.'Kuru ısırık'lar genellikle zehirleri üzerinde tam kontrole sahip olan yetişkin yılanlar tarafından uygulanır. Yılanlar, avlarını öldürmek için ya da tehlikeli hayvanlarla savaşırken zehirlerini kullanırlar. Kuru ısırıklar genellikle sadece uyarı anlamındadır.Küçük çocuğun saldırıya uğradığı bölge yılanları ile meşhur. Bölgedeyaşayan 200'den fazla yılan türü olduğu biliniyor.Yakın tarihte yapılan bir araştırma, 2019'da yılan ısırıklarından öldüğü tahmin edilen 63.000 kişiden 51.000'inin Hindistan'da olduğunu ortaya koydu.