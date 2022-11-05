Bu sefer tam tersi oldu: Çocuğun ısırdığı kobra yılanı öldü

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 16:58
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Hindistan'da yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk yetişkin bir kobra yılanının saldırısına uğradı. Tüm çabalarına rağmen yılandan kurtulamayan çocuk şaşırtan bir hamle yaptı ve hayvanı ısırdı. Yerel medya yılanın öldüğünü ve çocuğun ise kurtulduğunu duyurdu. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...
Yılan saldırılarına maruz kalıp hayatını kaybeden insanların hikayesini hepiniz duymuşsunuzdur. Ancak Hindistan'da bu kez bunun tam tersi bir olay yaşandı.BEKLENMEYEN HAMLE: KURTULAMAYINCA YILANI ISIRDI
8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU
Hindistan'ın Chhattisgarh bölgesinde yer alan uzak Pandarpadh köyünde yaşayan ve adının Deepak olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk mucizevi bir hayatta kalma hikayesinin baş rolünü oynadı.
Köydeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan Deepak yetişkin bir kobra yılanının saldırısına maruz kaldı.
Yılanın bir anda koluna dolandığını ve dişlerini derisine batırdığını anlatan çocuk, hayvandan kurtulmaya çalıştı ancak başaramadı. Öfkeyle kolunu sallamasına rağmen yıklanın kendini daha sıkı kavradığını hisseden çocuk beklenmedik bir karşı atak yaptı ve yılanı ısırdı.YILAN ÖLDÜ, ÇOCUĞA HİÇBİR ŞEY OLMADI
Deepak, The New Indian Express'e yaptığı açıklamada, "Ne yaptıysam yılandan kurtulamadım ben de onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu"
dedi.
The New Indian Express gazetesi kobra yılanın öldüğünü ailenin de büyük bir endişe ile oğlullarını hastaneye götürdüğünü yazdı.
Çocuğu kontrol eden doktorlar yılanın zehrinin Deepak'a geçmediğini söylediler. 'Kuru ısırık'
olarak bilinen bu durumda yılan zehrini salmadığı için kurbanlar hızlıca iyileşir. NEDİR BU KURU ISIRIK?
'Kuru ısırık'lar genellikle zehirleri üzerinde tam kontrole sahip olan yetişkin yılanlar tarafından uygulanır. Yılanlar, avlarını öldürmek için ya da tehlikeli hayvanlarla savaşırken zehirlerini kullanırlar. Kuru ısırıklar genellikle sadece uyarı anlamındadır.BÖLGE YILANLARI İLE MEŞHUR
Küçük çocuğun saldırıya uğradığı bölge yılanları ile meşhur. Bölgedeyaşayan 200'den fazla yılan türü olduğu biliniyor.
Yakın tarihte yapılan bir araştırma, 2019'da yılan ısırıklarından öldüğü tahmin edilen 63.000 kişiden 51.000'inin Hindistan'da olduğunu ortaya koydu.