Bu sefer hedefte Kolombiya vardı: Trump’ın ilk haftası kavgayla geçti

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ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana bir hafta geçerken kavga ettiği ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak ABD’nin pazar günü sınır dışı ettiği yasadışı göçmeleri askeri uçaklarla elleri kelepçeli olarak yollamasından sonra uçakların inişini reddeden Kolombiya’ya ekonomik ve diplomatik savaş açan Trump, bir kriz daha yarattı. Kriz, gece geç saatlerde çözüldü.

EK VERGİLER, VİZE YASAKLARI

Trump, Kolombiya’ya yönelik önce ilave yüzde 25 daha sonra yüzde 50 gümrük vergisi getirilmesi, tüm vize işlemlerinin durdurulması, hükümet yetkilileri ve ailelerine ABD’ye giriş yasağı getirilmesi gibi yaptırımlar duyurmasından sonra Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, X üzerinden uzun bir yazı ile ABD’ye meydan okumuştu. Petro, “ABD’nin önünde eğilmem. Beni boyunduruğunuz altına alamayacaksınız. Yaptırımlarınız beni korkutmuyor. Ben de yüzde 50 gümrük vergisi koyuyorum” demişti.

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KRİZ GECE ÇÖZÜLDÜ

ABD saatiyle pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısına doğru ise kriz çözüldü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Kolombiya hükümeti, Başkan Trump’ın tüm şartlarını kabul etmiştir. Buna, Kolombiya’ya iade edilen tüm Kolombiyalı yasadışı göçmenlerin, ABD askeri uçakları da dahil olmak üzere, herhangi bir kısıtlama veya gecikme olmaksızın kabul edilmesi de dahildir” denildi.

ÇATIŞMA LİSTESİ BÜYÜYOR

Trump, göreve başladığı gün olan 20 Ocak’tan bu yana Danimarka ile Grönland’ın ABD’ye katılması üzerine, Kanada ile Trump’ın bu ülkeyi 51’inci ABD eyaleti görme isteği üzerine, Panama ile Panama Kanalı’nın kontrolü üzerine, Meksika ile yasadışı göçmenler üzerine, Rusya ile Ukrayna savaşının bitirilmesi üzerine, Çin ile gümrük vergileri üzerine ve son olarak da Kolombiya ile yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin engellenmesi üzerine çatıştı. Trump’ın tüm çatışmalarda öne sürdüğü başlıca tehdidi ise ekonomik yıkım vaat etmesi oluyor.

‘ABD SAYGI GÖRÜYOR’

Seçim dönemi boyunca Joe Biden yönetimi altında dünya çapındaki ülkeler tarafından ABD’ye saygı duyulmadığını iddia eden Trump, ikinci dönemine birçok ülkeyi “hizaya getirmeye” çalışarak girdi. Beyaz Saray tarafından yapılan son Kolombiya açıklamasında, “Bugünkü gelişmeler Amerika’nın yeniden saygı gördüğünü dünyaya açıkça göstermektedir” denildi. Bu yaklaşımın Trump yönetimi tarafından “saygı duyulma” olarak algılandığı görülüyor.

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KUZEY ÜLKELERİNDEN BİRLİK FOTOĞRAFI: EVDE TOPLANIP TRUMP’I KONUŞTULAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland adasını istediği yönündeki açıklamalarının ardından Kopenhag-Washington hattında sinirler gerilirken, kuzey ülkeleri Danimarka ile birliktelik mesajı veriyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, pazar akşamı bölge ülkeleri Finlandiya, Norveç ve İsveç liderlerini ABD Başkanı Donald Trump gündemiyle evinde ağırladı. Facebook hesabından yemek masasının bir fotoğrafını paylaşan Frederiksen, “Kuzey ülkeleri daima birlikte durdular. Önümüzdeki yeni ve tahmin edilemez gerçeklik karşısında yakın ve iyi ittifaklar ile dostlukların önemi artıyor” ifadelerini kullandı. Yemekten önce sabah saatlerinde Danimarka Başbakanlık Ofisi’nde bir araya gelen liderler savunma ve güvenlik işbirliği konularını görüşmüş, Frederiksen Grönland sorununu açıkça ifade etmeden tüm kuzey ülkelerinin “durumun ciddiyetinin farkında olduğunu” söylemişti.

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen İsveç, Finlandiya ve Norveç liderlerini evinde ağırladı.

Trump ve Frederiksen arasında ocak ayı ortasında konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yaşandığı ve ikilinin 45 dakika süren görüşmede tartıştığına dair haberler çıkmıştı. ABD Başkanı, Danimarka’yı yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

Bu arada, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen dün yaptığı açıklamada, tüm bu gelişmeler neticesinde Danimarka’nın Kuzey Kutbu’ndaki askeri varlığını arttırmak için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu.