‘Bu saldırının geleceği belliydi’

IRKÇILIK BİTİRİLMELİ

Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu: “Korkunç bir saldırı bu. Böyle bir ırkçı saldırının yaşanacağı işareti daha önceden geldi. Siyasetçilerin bunu öngörmesi gerekiyordu. Halle kentinde sinagoga saldırı, Kassel Valisi Lübcke cinayeti. Hafta sonu 12 kişilik bir terör çetesi ortaya çıkarıldı, camilere saldırı planıyla. Irkçılık artık her geçen günü kendisini açıkça gösteriyor. Siyasi arenada aşırı sağ AfD partisi üzerinden kendisini meşrulaştıran bir yapı içerisinde. Bu saldırılarla toplumu bölmek, insanları korkutup yıldırmak niyetindeler. Buradaki toplumumuzu provokasyonlara gelmemeye çağırıyoruz. Güvenlik güçlerini ise olayı mutlaka tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarmaya çağırıyoruz. Siyasilerden beklentimiz ise artık Almanya’da ırkçılığı ciddi bir sorun olarak görmeleri. Üzerine daha kararlı şekilde gitmek için önlemler alınması.”

BU BİZE BİR MESAJ

Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin: “Olay çok endişe verici. Yeter artık. Almanya gibi bir ülkede böyle bir katliamın yine yaşanması, tehlikenin artık çok boyutlu olduğunun açık işareti. Karanlık bir tarihe sahip olan ve şimdi güvenliğin birinci derecede olduğu bir ülkede böyle bir saldırı dehşet verici. Bu olay çok ciddi bir mesaj bize karşı.”

MÜREKKEBİ KURUMADAN

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ: “Böyle dehşet verici bir saldırı karşısında diyecek bir söz bulmak çok zor. Bu konuda çok şey söylendi. Çok uyarılar yapıldı. Daha hafta sonu 12 kişilik bir terör hücresi ortaya çıkarıldı, camilere saldırı planlayan. Biz hem güvenlik önlemi alınması hem dikkatli olunmasını uyardık. Ama uyarımızın daha mürekkebi kurumadan bu korkunç saldırıyı yaşadık. Yabancıların bir tehdit unsuru olarak gösterilmesine izin verilmemeli.”

AfD’NİN ÜZERİNE GİDİLMELİ

Türk Alman İş Adamları Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan: “Bu olay Almanya’daki korkunç gelişmelerin bir sonucu. Yabancı düşmanlığı artık eyleme, insanları renginden, teninden, dininden dolayı öldürmeye dönüşmüştür. Ekonomisi ihracata bağlı olan Almanya’da siyasi yetkililerin aşırı sağın üzerine kararlıca gitmeleri gerekiyor. Özellikle aşırı sağ AfD partisinin üzerine kararlıca gidilmelidir.”

MERKEL: IRKÇILIK ZEHİRİ MAALESEF TOPLUMUMUZDA VAR

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Hanau saldırısına ilişkin “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır. Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek” dedi. Başbakan Merkel, Almanya’da ırkçılığın çok sayıda suça neden olduğunu da vurgulayarak eski eylemleri hatırlattı.



‘TERÖR EYLEMİ’ DEDİ



Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de saldırıyı şiddetle kınayarak şöyle dedi: “Terör saldırısını dehşet içinde öğrendim. Derin üzüntüm ve duygularımla kurbanların ve ailelerin yanındayım. Almanya’da insanların ezici çoğunluğunun bu saldırıyı, ırkçılığın her türünü, kin ve şiddeti kınadığına inancım tam.”

AB DE TEPKİ GÖSTERDİ



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Hanau’da trajedi beni derinden sarstı” dedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de “İnsan hayatının anlamsız bir biçimde kaybedilmesi bir trajedidir, nereden gelirse gelsin” ifadelerini kullandı.