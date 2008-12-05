Bu saçlar yasak

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Tahran'da "Batı tarzı"

"Batı tarzı" giyim kuşama karşı 2007'de İran'da başlatılan kampanya tam gaz sürüyor. Kampanya çerçevesinde polis, bugüne kadar Batı tarzı giyim kuşamı tamamen yok edememenin verdiği kızgınlıkla denetimlerini iyice artırdı.



Başkent Tahran'da "Batı tarzı" giyim satan mağazalar, "Batı tarzı" saç kesimi yapan berber dükkanları basıldı, 20 işyeri daha kapatıldı, 25 işyeri de ihtar aldı. Kapatılan giyim mağazalarının düşük bel jean pantolon sattıkları belirlendi. İhtar alanların ürünleri arasında, dar kesim giyim sattıkları anlaşıldı.



Erkekleri de kapsayan kampanya nedeniyle ahlak polisi Tahran ve diğer büyük kentlerin sokaklarında büyük bir "titizlikle" çalışıyor.



Ahlak polisi, "Batı tarzı"nı yıl sonuna kadar tamamen bitireceğini umuyor.



Polis, Batılı gibi giyinenleri "ahlaksız eşkıyalar" olarak niteledi



İran'ın kuzeyindeki Kaimşahr kentinde polis, "şeytani" ve Batılı kıyafetler giydiği ve Batılı tarzı saçlar yaptırdıkları gerekçesiyle 49 kişiyi tutukladı.

Resmi İRNA ajansının bildirdiğine göre, kentin emniyet müdürü Mahmud Rahmani, "emniyet güçlerinin toplum içine şeytani ve uygunsuz kıyafetlerle çıkan ahlaksız ve eşkıyalarla mücadele için uygulama yaptığını" belirterek, böyle giyinenlerin 49'unun tutuklandığını kaydetti.

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Rahmani ayrıca, "Batı modeli saç" kesen 5 berber dükkanının kapatıldığını ve 20'sinin de uyarıldığını açıkladı.