Bu saçlar yasak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama 81 ile genelge gönderildiEkmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama! 81 ile genelge gönderildi#Ekmek Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
Yerli doğalgazda hedefimiz belli Bakan Dönmez: 2023e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz'Yerli doğalgazda hedefimiz belli' Bakan Dönmez: 2023'e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
FBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik Gerçek ortaya çıktıFBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik! Gerçek ortaya çıktı #LOS Angeles
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
Dünyaya yeni müjde Yeni oran belli oldu: Yüzde 89Dünyaya yeni müjde! Yeni oran belli oldu: Yüzde 89#Koronavirüs
Kahreden kaza Fotoğrafı telefonunda bulduKahreden kaza! Fotoğrafı telefonunda buldu#Selfie Faciası
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Bu saçlar yasak

Bu saçlar yasak

Bu tarz saç kesimi olan 49 genç bir haftada, sokak ortasında gözaltına alınıp karakola götürüldü.

Haberin Devamı

Tahran'da "Batı tarzı"

"Batı tarzı" giyim kuşama karşı 2007'de İran'da başlatılan kampanya tam gaz sürüyor. Kampanya çerçevesinde polis, bugüne kadar Batı tarzı giyim kuşamı tamamen yok edememenin verdiği kızgınlıkla denetimlerini iyice artırdı.

Başkent Tahran'da "Batı tarzı" giyim satan mağazalar, "Batı tarzı" saç kesimi yapan berber dükkanları basıldı, 20 işyeri daha kapatıldı, 25 işyeri de ihtar aldı. Kapatılan giyim mağazalarının düşük bel jean pantolon sattıkları belirlendi. İhtar alanların ürünleri arasında, dar kesim giyim sattıkları anlaşıldı.

Erkekleri de kapsayan kampanya nedeniyle ahlak polisi Tahran ve diğer büyük kentlerin sokaklarında büyük bir "titizlikle" çalışıyor.

Ahlak polisi, "Batı tarzı"nı yıl sonuna kadar tamamen bitireceğini umuyor.

Polis, Batılı gibi giyinenleri "ahlaksız eşkıyalar" olarak niteledi

İran'ın kuzeyindeki Kaimşahr kentinde polis, "şeytani" ve Batılı kıyafetler giydiği ve Batılı tarzı saçlar yaptırdıkları gerekçesiyle 49 kişiyi tutukladı.

Resmi İRNA ajansının bildirdiğine göre, kentin emniyet müdürü Mahmud Rahmani, "emniyet güçlerinin toplum içine şeytani ve uygunsuz kıyafetlerle çıkan ahlaksız ve eşkıyalarla mücadele için uygulama yaptığını" belirterek, böyle giyinenlerin 49'unun tutuklandığını kaydetti.

Haberin Devamı

Rahmani ayrıca, "Batı modeli saç" kesen 5 berber dükkanının kapatıldığını ve 20'sinin de uyarıldığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı