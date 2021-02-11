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Dünya
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu resmi ‘Kim’ çizdi kavgası

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Bu resmi ‘Kim’ çizdi kavgası
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ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 7 yaşındaki kızı North’un çizdiği bir resmi Instagram hesabından “Benim küçük sanatçım North” notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.

Resim sosyal medyada ünlü ressam Bob Ross’un manzara resimleriyle kıyaslansa da Kardashian’a, resmin North tarafından yapılmadığı ve yalan söylediği yönünde itirazlar da geldi. Kardashian’ın arkadaşı Tracy Romulus ise kızı Ryan ve North’un sanat dersleri aldığını, resmin orijinal olduğunu ve çocukların yağlı boya tabloları üzerinde bazen haftalarca çalıştıklarını söyledi.

Bu resmi ‘Kim’ çizdi kavgası

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