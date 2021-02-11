Bu resmi ‘Kim’ çizdi kavgası

Resim sosyal medyada ünlü ressam Bob Ross’un manzara resimleriyle kıyaslansa da Kardashian’a, resmin North tarafından yapılmadığı ve yalan söylediği yönünde itirazlar da geldi. Kardashian’ın arkadaşı Tracy Romulus ise kızı Ryan ve North’un sanat dersleri aldığını, resmin orijinal olduğunu ve çocukların yağlı boya tabloları üzerinde bazen haftalarca çalıştıklarını söyledi.