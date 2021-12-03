Bu Papa da KKTC’yi yok saydı

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KATOLİK Hıristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Françesko (84), Ortodoks Hıristiyan ülkeler Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini kapsayan 5 günlük ziyaretinin ilk durağı Larnaka’a geldi. Papa Françesko, 11 yıl önce Ada’yı ziyaret eden selefi Papa Benedikt gibi Rum liderlerle görüşürken, Papa‘nın ziyareti iki gün sürecek. Dini etkinliklere bugün başlayacak olan Papa, Lefkoşa Rum kesimindeki GSP stadyumunda 7 bin Rum’a seslenecek ve yarın pazar günü Midilli Adası’nda mülteci kampını ziyaret edecek.



MÜLTECİLERLE AYİN

Papa’nın burada en önemli etkinliği, Lefkoşa’yı ikiye bölen Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgede bulunan Kutsal Haç kilisesinde bugün düzenlenecek ayin olacak. Bir duvarı KKTC, ana kapısı ise Rum yönetimine açılan Holly Cross kilisesi, Katolik dünyasında Kutsal Haç’a adanan 10 kiliseden biri. Kilisedeki ayine mülteciler de katılacak.

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50 MÜLTECİYİ İTALYA’YA GÖTÜRECEK

KKTC’yi ve KKTC’de yaşayan Lübnan kökenli yaklaşık 1500 nüfuslu Katolik Maronitleri yok sayarak ziyaret programına almayan Papa, GKRY’de bulunan Maronit kilisesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Rum basını, Papa’nın Rum kesiminde bulunan 50 göçmeni İtalya’ya götüreceğini yazarken Rum lider Nikos Anastasiadis, Papa’ya “sembolik girişimi” için teşekkür etti

TATAR’DAN PAPA’YA DAVET

KKTC’yi gezisine dahil etmeyen Papa Françesko’ya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan davet geldi. “Yunanistan ve Rum yönetiminin Papa’nın ziyaretini Türkiye ve KKTC’ye karşı siyasi amaçlarla suistimal etmeye çalıştığını” vurgulayan Tatar, “Temennim Papa’nın davetimize olumlu yanıt vermesi ve sürekli dile getirdiği şekilde tüm inananlara eşit temelde muamele göstermesidir” dedi.