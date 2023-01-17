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Bu nasıl atıştırmalık? 25 çocuk hastanelik oldu

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#ENDONEZYA#Sıvı Nitrojen#Sokak Atıştırmalığı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 17:01

Endonezya Sağlık Bakanlığı ‘cikibul’ adıyla bilinen sıvı nitrojene batırılmış tatlı atıştırmalık nedeni ile 25 çocuğun tedavi altında olduğu duyurdu.

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Endonezya'da TikTok trendi ile popüler olan ve halk arasında "ejderhanın nefesi" olarak bilinen bir sokak atıştırmalığı 20'den fazla çocuğu hastanelik etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARI YAYINLADI

Endonezya Sağlık Bakanlığı sıvı nitrojene batırılmış tatlı atıştırmalığın zararlı olduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarı yayınladı.

Sağlık Bakanlığı, ilk vakanın tespit edildiği Haziran 2022'den 12 Ocak 2023'e kadar cikibul’dan (ciki ngebul) 25 çocuğun zehirlenerek tedavi altına alındığını belirtti.

Bu nasıl atıştırmalık 25 çocuk hastanelik oldu

ÇOCUKLAR ARASINDA POPÜLER

‘Cikibul’ isimli atıştırmalık özellikle çocuklar arasında 'dondurma hissi vermesi nedeniyle' popüler.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde daha yürümeye yeni başlamış çocukların üzerinden dumanlar tüten, gökkuşağı renklerindeki atıştırmalığı yediği ve arkada dans müziklerinin çaldığı görülüyor.

Bu nasıl atıştırmalık 25 çocuk hastanelik oldu

BAĞIRSAK DELİNMESİNE YOL AÇABİLİR

Ancak uzmanlar atıştırmalığın tüketilirken duman gibi görünmesine sıvı nitrojenin neden olduğunu belirterek aileleri uyardı.

Dr Dicky Budiman sıvı nitrojenin buharlaşmadan önce tüketilmesi durumunda bağırsakları delme riski taşıdığını ve ciddi vakaların ölüme yol açabileceğini belirtti.

Bu nasıl atıştırmalık 25 çocuk hastanelik oldu

Endonezya Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Maxi Rein Rondonuwu da bu açıklamaya ek olarak atıştırmalığın cilt yanıkları ve nefes alma güçlerine yol açtığını söyledi.

SIVI NİTROJEN KULLANIMI İÇİN GENELGE

Hastaneye yatan çocukların tedavisinin devam ettiği açıklanırken şimdiye kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Bakanlık ayrıca 6 Ocak’ta SIVI NİTROJEN kullanımının denetlenmesi konusunda genelge yayınladı ve halka yönelik bilgilendirme çalışmaları başlattı. 

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#ENDONEZYA#Sıvı Nitrojen#Sokak Atıştırmalığı

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