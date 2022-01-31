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HABERLERDünya Haberleri

Bu nasıl anne! 3 yaşındaki kızını ayının yanına attı

#Özbekistan #Hayvanat Bahçesi #Dünya
Bu nasıl anne 3 yaşındaki kızını ayının yanına attı

Özbekistan’da bulunan bir hayvanat bahçesinde bir anne 3 yaşındaki kızını, ayının bulunduğu alana attı.

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Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti.

Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor.

Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.

15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve “cinayete teşebbüs” suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

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Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

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#Özbekistan #Hayvanat Bahçesi #Dünya

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