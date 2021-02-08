Bu kroşeyi atan şampiyon öldü
Leon Spinks, Muhammed Ali’nin ringlerde fırtına gibi estiği dönemde aldığı galibiyetle tarihe geçti.
Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD’li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti. Spinks, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları’nda, hafif ağır sıklette altın madalya kazandı. ABD’li boksör, 1978’de Muhammed Ali’yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu oldu. Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks’ten geri aldı.
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