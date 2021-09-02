Bu konu hakkında yorum yapmak yasak ama... Dünya onu konuşuyor: Kim Jong-un adeta eridi!

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, verdiği kilolar ile yeniden gündemde.

Demir yumruk ile yönetilen ülkeden gelen son fotoğraflar hakkındaki 'acaba hasta mı?' sorusu bir kez daha sorulmaya başlandı.

Gençlik Günü kutlamala beyaz bir gömlek giyen Kim’in son hali sosyal medyada tabiri caizse günün konusu oldu. Söz konusu görüntüler binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 140 kilo olduğu tahmin edilen Kim’in son bir yılda en az 20 kilo verdiği düşünülüyor.

KONUŞMAK YASAK!

Dünya medyası bu kilo kaybını manşetlerine taşırken Kuzey Kore'de bu konu hakkında konuşmak yasaklandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen yıl kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği öne sürülmüştü.

Kim Jong Un'un bu dönemde ortadan kaybolması ve uzun süre toplum önüne çıkmaması ağır bir hastalığı olduğu, hatta öldüğü söylentilerinin çıkmasına neden olmuş, yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği iddia edilmişti.

KITLIK UYARISINDA BULUNMUŞTU

İlk defa aşırı zayıflamış bir halde görüldüğü söz konusu toplantıda Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtmişti.

İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslararası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulunmuştu.

Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmemişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirmişti.

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