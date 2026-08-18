Bu kez Umman’ı tehdit etti... "Önümüze çıkarlarsa bombalarız"

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ABD ile İran arasında 17 Haziran’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da imzalanan ve süresi dün dolan mutabakat zaptının üzerinden iki ay geçmesine rağmen müzakerelerde ilerleme sağlanamadı. ABD Başkanı Donald Trump da bu kez İran ile Hürmüz Boğazı’nın geleceğine ilişkin görüşmeler yürüten Umman’ı hedef aldı. Trump, ABD merkezli Fox News muhabiri Trey Yingst’e dün yaptığı açıklamada, “Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız” ifadesini kullandı. Ayrıca mutabakat zaptının uzatılmayacağını yineleyen Trump “ne olursa olsun Tahran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını” belirtti.

ACELESİ YOKMUŞ

İran’a “beyaz bayrak çekip teslim olma” çağrısında bulunan Trump, müzakereler için herhangi bir takvimi olmadığını belirterek, “Acelem yok” dedi. “İran’a karşı şu ana kadar sadece hafif olan silahlarımızı kullandık, gelişmiş silahlarımızın birçoğunu Joe Biden Ukrayna’ya verdi” diyen ABD Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle de gizli iletişim kanalları olduğunu belirtti.

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İRAN BOŞ DURMUYOR

Trump’ın tehditlerine karşın Tahran’ın son iki aydır “çok daha farklı bir senaryoya” hazırlandığı öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre Washington ve Tel Aviv’in anlaşmayla küresel ekonomi üzerindeki baskıyı hafifletmeyi ve daha büyük bir saldırı için zaman kazanmayı amaçladığını düşünen Tahran, müzakerelere bel bağlamak yerine kendi savaş hazırlıklarına hız verdi. Devrim Muhafızları’na düzenli ordu üzerinde daha fazla kontrol verilirken, İran-Irak Savaşı’nda görev yapmış deneyimli isimler kilit görevlere atandı.

ERBİL’E SALDIRI

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere İran tarafından iki kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği, saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. IKBY Başbakanı Barzani, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti. Saldırı sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “saldırının gerçekleşmesine şaşırdığını ifade ederek, İran üzerinden yapıldığına dair bir bilgisi olmadığını” belirtti.

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FİDAN’DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, müzakerelerdeki son durum ele alındı. Fidan, ayrıca Irak Kürdistan Bölgesi (IKB) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi yaptı.

TRUMP’IN ESKİ DOSTUNDAN ‘NÜKLEER’ İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski yol arkadaşlarından Marjorie Taylor Greene, önceki gün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “Washington’daki strateji toplantılarında İran’a karşı nükleer silah kullanılmasının konuşulduğunu” öne sürdü. “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (MAGA) hareketinin bir dönem önde gelen yüzlerinden olan eski Kongre üyesi Greene, “Spekülasyon yapmıyorum, biliyorum. Bu şeytani bir şey” dedi. Trump yönetiminin nükleer silah kullanımının önünü açmak için nükleer eşiği düşürmeyi de değerlendirdiğini savunan Greene, “Trump artık yabancı savaşlar olmayacağına söz vermişti.

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Ama tüm dünyayı büyük bir çıkmaza sürükleyecek nükleer felakete yol açan kişi o olabilir” ifadelerini kullandı. Greene ile Trump’ın arası, eski Kongre üyesinin geçen yıl Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasına destek vermesinin ardından açılmıştı.