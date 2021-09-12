Bu kez Talibancı kadınlar sahnede

Taliban’ın istediği gibi yüzleri bile örtülü olan kadınlar, Taliban yönetimi ve kadınlara yönelik kısıtlamalara tam destek verdi. Kabil Eğitim Üniversitesi’nin konferans salonunda gerçekleşen Taliban’a destek programında kadın öğrenci temsilcileri; Farsça, Arapça ve İngilizce konuşma yaptı.

Taliban yanlısı kadınlar, sokakta Taliban karşıtı gösteri yapan hemcinslerini de eleştirdi. İlk konuşmacı, “Sokakta eylem yapan kadınlara karşıyız, onlar kadınların temsilcisi değil” dedi. Bazı konuşmacılar ise kadınların artık başlarını örtmek zorunda olacağını ve bu sayede daha güvenli olacaklarını savundu.

Kadınlar, program sonrası güvenlik önlemleri eşliğinde üniversite önündeki ana caddede yürüyüş gerçekleştirdi.Göstericiler, “Taliban düzenini destekliyoruz” diye sloganlar attı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor