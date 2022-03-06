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Bu kez Putin'e mektup yazdılar

#İlya Repin#Çar Putin#Mektup
Bu kez Putine mektup yazdılar

Rusya-Ukrayna çatışmasının sosyal medya cephesinde yeni bir mevzi açıldı. Ukrayna kökenli Rus ressam İlya Repin’in, “Türk Sultanına Mektup” adlı tablosundaki sahneyi canlandıran Ukraynalı askerlerin çektiği fotoğraf “Çar Putin’e Mektup” notuyla dolaşıma girdi.

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Zaporojya Kazakları Ukraynalıların ataları olarak da biliniyor. Orta Asya’daki Kazak Türkleriyle bir alakası olmayan bu Kazaklar, kendilerine has bir idari ve kültürel yapı içerisinde yaşıyorlardı. Bazen Rusya’ya karşı bazen de Ruslarla müttefik halinde Osmanlı, Polonya veya İsveç’le savaşıyorlardı.

1676’daki Osmanlı-Rus savaşında da Ruslarla müttefiktiler. Osmanlı kuvvetlerine karşı çarpışıyorlardı. Ukrayna kökenli Rus ressam İlya Repin, 1880 yılında işte bu savaşta yaşandığı iddia edilen bir sahneyi tablosuna yansıtmıştı. Tablonun hikâyesine göre, Sultan 4. Mehmed, 1676’daki savaş sırasında Zaporojya bölgesindeki Kazaklara bir ferman göndererek “Direnmeden teslim olun, kendinizi katlettirmeyin” diye bir ferman gönderdi. Ancak Kazaklar, bu teklifi kabul etmedikleri gibi kendilerince alaya alarak ağır ifadeler içeren bir karşı mektupla cevap verdi. İlya Repin de bu mektubu yazdıkları anı “Türk Sultanına Mektup” adlı tablosunda resmetti.

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Bu kez Putine mektup yazdılar


‘SULTAN’A DEĞİL ÇAR PUTİN’E’

Şimdi Zaporojya en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri. Buradaki nükleer santral da vuruldu. Sıcak çatışmalar devam ediyor ancak psikolojik savaş da hız kesmiyor. Bu kapsamda taraflar sosyal medyadan da ‘çatışmaya’ devam ediyor. Son olarak yeni bir fotoğraf dolaşıma girdi. Fotoğrafta bir masanın etrafına toplanıp, kahkahalar atarak mektup yazan Ukraynalı savaşçılar var. “Çar Putin’e Mektup” notuyla dolaşıma sokulan fotoğraf, Repin’in tablosunda anlattığı 346 yıl önceki sahneye atıf yapıyor. Twitter’da, Telegram kanallarında ve diğer sosyal medya mecralarında defalarca paylaşılan fotoğrafı kimin çektiği bilinmiyor. Ancak fotoğrafın, bu savaştan önce 2020’de Donbas bölgesindeki çatışmalar sırasında çekildiği de söyleniyor.

Bu kez Putine mektup yazdılar

Hürriyet bu tablonun hikâyesini “Ünlü Tabloda Kalan İttifak” başlığıyla haberleştirmişti.

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#İlya Repin#Çar Putin#Mektup

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