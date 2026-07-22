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Bu kez kızıyla manşetlerde

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#Michael Olise#Alia Nour#Fatima Zaunbrecher
Bu kez kızıyla manşetlerde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

Fransa Milli Takımı'nın parlayan yıldızlarından Michael Olise, saha dışındaki özel hayatıyla Alman basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

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Bayern Münihli futbolcunun Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan 20 aylık bir kızı var ve eski kız arkadaşıyla mahkemelik durumda. Olayın geçmişi 2022 yılına dayanıyor. O dönem İngiltere’nin Crystal Palace takımında forma giyen Olise, Fatima Zaunbrecher ile tanıştı. İlişki yaklaşık iki yıl sürdü. Ayrılıktan sonra bir kız çocuğu dünyaya geldi. DNA sonucunda şu an 20 aylık olan Alia Nour’un biyolojik babasının Olise olduğu kesinleşti. Tek odalı bir evde annesiyle yaşadığını söyleyen genç kadın kendisine bebek için ikinci el giysiler satın almasının önerildiğini iddia etti. 60 bin Euro nafaka talep eden kadına, futbolcunun avukatları, yasal nafaka sınırlarında para teklif ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını söylediler.

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#Michael Olise#Alia Nour#Fatima Zaunbrecher

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