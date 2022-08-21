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Bu kez kamikaze İHA’sı ile saldırı... Kırım’da Rusya’nın kalbine nokta atışı

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#Rusya#Kırım#Ukrayna
Bu kez kamikaze İHA’sı ile saldırı... Kırım’da Rusya’nın kalbine nokta atışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşı başlattığı günden bu yana Kırım Yarımadası’nda, Rus ordusunun kalbi sayılan Sivastopol şehrindeki Karadeniz donanması karargâhı Ukrayna ordusu tarafından vuruldu.

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Can kaybının yaşanmadığı ve binaya ciddi hasar verilmemesine rağmen gece gerçekleşen saldırıyla Kiev’den Moskova’ya “Biz de sizi istediğimiz yerde artık vurabilir hale geldik” mesajı verilmiş oldu.

CAN KAYBI YOK

Sivastopol’da hava saldırısına karşı füze sistemleri yerine otomatik silahlardan ateş sesi duyulmasının ardından Karadeniz donanması karargâh binası çatısından kara dumanlar yükselmeye başladı. Sivastopol’daki Rus yönetimi valisi Mihail Razvojayev dün yaptığı ilk açıklamada, “Gece saatlerinde donanma karargâh binasına yönelik Ukrayna tarafından kamikaze dron kullanılarak saldırı düzenlendi. Hava aracı düşürülemediği için maalesef binaya isabet ederek çatının alev almasına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Vali, ikinci açıklamasında ise, “İnsansız hava aracı bizim hava savunma birliklerimiz tarafından vuruldu. Ancak son anda imha edildiği için karargâhın çatışına düşerek alev alarak yanmaya başladı” dedi.

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RUSYA’DAN KİMYASAL SALDIRI SUÇLAMASI

Zaporojye santralında yaşanabilecek nükleer tehlike gündemi meşgul ederken, Rusya’dan Ukrayna’ya “kimyasal saldırı” suçlaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna tarafından zehirlendiğini iddia etti. Bakanlığın açıklamasında bir grup Rus askerinin 31 Temmuz tarihinde zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kanlarında botulinum toksini tip B zehri tespit edildiği öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, “kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgeler hazırlanarak en yakın zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne gönderileceği” belirtildi. Ukrayna tarafıysa, olası zehirlenmeye Rus askerlerinin tarihi geçmiş konserve et yemiş olmalarının sebep olabileceğini açıkladı.

BİLGİ NOTU: Rusya’nın 2014 yılında tek bir kurşun sıkmadan Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası, sakin geçen 8 yılın ardından 9 Ağustan’tan itibaren peş peşe Ukrayna saldırılarına hedef oluyor.

 

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#Rusya#Kırım#Ukrayna

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