Bu kez İspanya yanıyor

DÜNYA orman yangınlarının etkisi altında. Bu yaz Türkiye başta olmak üzere Portekiz, Fransa, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya ve Sırbistan gibi ülkeler yüksek hava sıcaklığı ve rüzgârın da etkisiyle orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şimdi de İspanya yaklaşık iki gündür devam eden yangınlarla canhıraş uğraşıyor.

ASKERİ BİRİMLER SAHADA

Bu yıl Güney Avrupa’da rekor sıcaklıkların yaşanmasıyla birlikte İspanya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kuzeydeki Leon, Ourense, Navarra ve Avila bölgelerinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle çıkan yangında 1500’den fazla kişi tahliye edildi. İki gündür süren yangınların ardından yerel yönetim ekipleri, sadece Leon şehri ve civarındaki beş bölgede yangının devam ettiğini aktardı. Yetkililer, 1997’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı ilan edilen ve alevlerden etkilenen Leon yakınlarındaki Las Medulas Doğal Parkı’nı çevreleyen bazı yerleşim yerlerinde 850’den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Alevlerin doğal park alanına mümkün olduğunca az etki etmesi için askeri birimlerin de yardımlarıyla yoğun çalışma yürütüldüğü açıklandı.

BAŞBAKAN: DİKKATLİ OLUN

Ülkenin güneyindeki kıyı kenti Tarifa’da çıkan orman yangını nedeniyle de bölgedeki plaj, ev ve otellerden 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Başbakan Pedro Sanchez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Navarra, Kastilya ve Leon’daki orman yangınlarının ilerleyişini takip ediyoruz. Askeri Acil Yardım Birimi, Zamora ve Leon’da göreve başladı. Etkilenen tüm bölgelerin sakinleriyle dayanışma içinde olduğumu belirtir, görevli personele bir kez daha teşekkür ederim. Lütfen son derece dikkatli olun” ifadelerini kullandı.

İspanya’da bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 36 bin hektarlık ormanlık alan kül oldu. Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı’nın verilerine göre, İspanya’da bu yıl çıkan büyük yangınların (500 hektardan fazla alanı yakan) sayısının 15’e ulaştığı, bu sayının son 10 yılın ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi.

