Bu kez İngiltere Karadeniz’e açılıyor

Kraliyet Donanması’na ait bir savaş gemisinin Montrö Sözleşmesi çerçevesinde Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını kullanarak Karadeniz’e geçmek için hazırlık yaptığı bildirildi.

İngiltere’nin geçiş için Dışişleri Bakanlığı’na bildirim yaptığı öğrenildi. İngiliz savaş gemisinin mayıs ayının ilk haftasında Karadeniz’e geçiş yapması öngörülüyor.

İngiliz Sunday Times gazetesi ise iki İngiliz savaş gemisinin mayısta Karadeniz’e açılacağını yazmıştı. Gazete bu gemilerden birinin “Type 45” tipi destroyer olduğunu ve uçaksavar silahları ile donatıldığını, diğerinin ise denizaltısavar silahlara sahip “Type 23” modeli bir fırkateyn olduğunu belirtmişti. ABD’nin geçen hafta Karadeniz’e iki askeri gemi yollaması planlanmış, son anda vazgeçilmişti.

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