Bu kez eski NASA komutanı itiraf etti: Yanımdan UFO geçti

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Eski bir NASA astronotu, geçtiğimiz ağustos ayı sonunda Teksas üzerinde uçarken, uçağının yakınından geçen “iki metalik küre şeklinde cisim” gördüğünü itiraf etti. 2004-2005 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu’na düzenlenen 10. seferin komutanı olarak görev yapan Leroy Chiao, 9 bin feet yükseklikte uçarken bu cisimlerin uçağının sol tarafından geçtiğini belirtti. Chiao, cisimlerden birinin diğerinin üzerinde uçtuğunu ve her birinin yaklaşık 90 cm çapında olduğunu söyledi. Chiao, “Az daha çarpacaklardı, büyük bir şans eseri kurtuldum. Eğer çarpsalardı sonuç kötü olabilirdi. O kadar hızlı gelişti ki korkma şansım bile olmadı” ifadelerini kullandı.

‘RADARDA GÖRÜNMÜYORDU’

Halihazırda mühendislik danışmanı ve girişimci olarak çalışan Chiao, NewsNation’a yaptığı açıklamada, metalik kürelerin tespit edilemediğini söyledi. Chiao “Bunlar radarda görünmüyordu. Hava trafik kontrolü beni uyarmadı. Ne olduklarını bilmiyorum” diye konuştu. Chiao, bu tür bilinmeyen insansız hava araçlarıyla ilgili hükümetin şeffaflık eksikliğinin “korkutucu” sonuçlara yol açabileceğini düşündüğünü belirtti. Chiao, “Bildiği şeyleri bizimle paylaşabilirler. Eğer gerçekten bilmiyorlarsa, bu biraz daha endişe verici” dedi. Eski astronot bunların ABD’nin gizli bir askeri teknolojisi olabileceğine de ihtimal veriyor.