Bu kez boykot Fransa’dan: Gazze ateşi Avrupa’da yayılıyor

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Geçen hafta Hollanda’nın Amsterdam kentinde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçının ardından yaşanan çatışmalardan sonra, Fransa’da geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen UEFA Uluslar Ligi maçı büyük oranda boş tribünler önünde oynandı. Paris’in kuzeyindeki Stade de France’da oynanan Fransa-İsrail maçında büyük çaplı bir olay yaşanmazken, stadyum önünde Filistin’e destek için protestolar düzenlendi.

İSRAİL MARŞI YUHALANDI

Fransa hükümeti maç öncesi insansız hava araçları ve helikopterler de dahil olmak üzere yoğun güvenlik önlemi aldı. 4 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 1400 stat çalışanı maç için görevlendirildi, stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı. Ancak yine de stadyumun içinde rakip taraftarlar arasında kavgalar yaşandı. Bazı Fransız taraftarlar İsrail milli marşını ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.

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MACRON’A DA TEPKİ

Güvenlik endişeleri ve birçok taraftarın boykot etmesi nedeniyle sadece 13 bin biletin satıldığı maç, Fransa milli takımının tarihindeki en düşük katılımlı maç oldu. Stadyum dışındaki yüzlerce protestocu “Yaşasın Filistin halkının mücadelesi”, “Paris’ten Gazze’ye direniş” ve “Özgür Filistin” sloganları attı. Protestocular İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un maçın oynanmasına izin vermesine tepki gösterdi.