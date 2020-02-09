Bu kez Avrupa... Havada ve karada kaos! Hepsi iptal

İNGİLTERE'DE ETKİLİ

Hızı saatte 93 mili bulan fırtını, İngiltere'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

British Airways, Londra'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti. Demir yollarında hız saatte 50 mille sınırlandırılırken, halktan "kesinlikle gerekli değilse" trenle seyahat etmemeleri istendi. Rayları kaplayan sular nedeniyle bazı hatlarda seferler iptal edildi.

Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilendi. Ülke genelinde 250'den fazla sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Blackpool kasabasında sel suları altında kalan aracın sürücüsünü itfaiye ekibi kurtardı.

SEL VURDU

Sel nedeniyle kasabada bazı evler tahliye edildi.

Premier Lig'de Manchester City-West Ham karşılaşması dahil bazı maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Kesintiler nedeniyle 37 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusundaki Sandringham Kilisesi'ndeki pazar ayinine güvenlik uyarıları nedeniyle katılmadı.

Fırtınanın etkisinin yarın da devam etmesi bekleniyor.

ALMANYA SABİNE'YE TESLİM

Avrupa'nın kuzeybatısında etkili olmaya başlayan Sabine Kasırgası hava ve demir yolu ulaşımında aksaklıklara yol açtı.



Alman Meteoroloji Dairesi, yarın daha fazla etkisinin artması beklenen kasırgaya karşı vatandaşları uyardı.

Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelendi, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarındaki 350'den fazla uçuş iptal edildi.

HEPSİ İPTAL

Ciara Fırtınası adıyla da bilinen Sabine Fırtınasının, Kuzey Avrupa’dan Almanya’ya giriş yaparak, saatte 180 km hıza ulaşacak olması nedeniyle yerel saatle 18.00 itibariyle nedeniyle Alman demir yolları Bundesbahn, ülke genelindeki tüm tren seferlerini iptal etti. Bundesbahn’dan yapılan açıklamada, Sabine Fırtınası ülkeyi terk edinceye kadar trenlerin istasyonlarda kalacağına yer verildi.

Hızı saatte 100 kilometreye çıkması beklenen Sabine Kasırgası nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar yarın tatil edildi.

Kasırga'nın pazartesi gece saatlerinde etkisinin azalması bekleniyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR