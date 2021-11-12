Bu kez Almanya alarm veriyor

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Almanya'da hızla yayılan korona salgınında dördüncü dalganın önüne geçilemiyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka görüldü. Yüz bin nüfusa göre korona vaka sayısındaki artışı gösteren insidans değeri, son dört gün üst üste rekor kırarak 249.1 oldu. Toplam can kaybı 97 bin 198, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 894 bin 250 olarak açıklandı.

HASTANELER DOLMAYA BAŞLADI

Alman Hastaneler Birliği’nin verilerine göre yoğun bakım ünitelerinin aşırı yüklenmesi artık önlenemiyor. Birlik Başkanı Gerald Gass, “Almanya’daki 4 bin yoğun bakım yatağının korona hastasıyla dolması pratikte artık kaçınılamaz” dedi. Hastanelerin şimdiden bazı ameliyatları ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Gass, eyaletlerdeki yoğun bakım ünitelerinin kapasite sınırına ulaştığını vurguladı. “Almanya salgının çok kritik bir aşamasında” diyen Gass, hastane personeli için önümüzdeki haftaların çok zorlu geçeceğini kaydetti.

AVRUPA’DA ÖLÜMLER YÜZDE 10 ARTTI

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) haftalık raporuna göre, Avrupa’da COVID-19 kaynaklı ölümler bir haftada yüzde 10 arttı. Yeni vaka sayılarındaki yükseliş ise yüzde 7 olarak ölçüldü. 1-7 Kasım haftasında dünya genelinde ise ölümlerde aşağı yönlü bir seyir izlendi ve söz konusu dönemde yüzde 4 azalışla 48 bin can kaybı rapor edildi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, kıtadaki olumsuz seyre dikkat çekerek “Bir kez daha merkez üssündeyiz” dedi ve çalışma alanına giren 53 ülkenin tamamında virüsün yayılma hızının endişe verici seviyelerde olduğunu kaydetti. (DHA)