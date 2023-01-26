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Bu kazaklar sizi güvenlik kameralarından gizliyor!

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Kazak#Güvenlik Kamerası
Bu kazaklar sizi güvenlik kameralarından gizliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 13:22

İtalyalı bir moda firması, insanları güvenlik kameralarından gizleyebildiğini iddia ettiği yeni triko koleksiyonunu piyasaya sürdü.

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Cap-able isimli firma, Manifesto adını verdiği koleksiyonunu, "Kimliğinizi korumak için giyilebilir bir algoritma" olarak tanımlıyor.

Koleksiyon kapsamında piyasaya sürülen tişörtler 252, kazaklar 370 ve eşofmanlar 245 sterline satılıyor.

Bu kazaklar sizi güvenlik kameralarından gizliyor

YAPAY ZEKANIN SİZİ 'HAYVAN' KATEGORİSİNDE ALGILAMASINI SAĞLIYOR

Şirket kullandıkları teknik ile triko serilerinin üzerine bir kamuflaj teknolojisi olan ve 'adversarial patches' adı verilen görüntüleri aktarabildiğini iddia ediyor.

Cap-able'dan yapılan açıklamaya göre, kullanılan teknoloji yapay zekayı kandırarak güvenlik kamerasının sizi tespit etmesini engelliyor ya da kameraların sizi 'hayvan' gibi yanlış bir kategoride değerlendirmesini sağlıyor. Şirketin kullandığı örnekler arasında köpekler, zürafalar ve zebralar yer alıyor.

Bu kazaklar sizi güvenlik kameralarından gizliyor

Şirket kameraların insanları zürafa ya da zebra olarak tanımladığı görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı.

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BÖYLE BİR ŞEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Peki böyle bir seriye neden ihtiyaç duyuldu?

Şirket yeni koleksiyonu ile dünyada büyük bir çoğunluğu etkilemesine rağmen yeterince konuşulmayan 'mahremiyet hakkı ve biyometrik verilerin korunması'na dikkat çekmek istediğini belirtiyor.

Bu kazaklar sizi güvenlik kameralarından gizliyor

"BİYOMETRİK YÜZ TANIMA KAMERALARINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYORUZ"

CEO Rachele Didero konuya ilişkin açıklamasında "Ne giyeceğimizi seçmek, her gün gerçekleştirdiğimiz ilk iletişim eylemidir." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Verilerin yeni yakıt haline geldiği dünyamızda, Cap-able mahremiyet konusunu ele alıyor ve biyometrik yüz tanıma sistemlerinin kötüye kullanılma ihtimaline dikkat çekiyor. Bu problem günlük hayatımızda kendini giderek daha çok belli ediyor ve eğer ihmal edilirse ifade, örgütlenme ve kamusal alanlarda serbest dolaşım haklarını etkileyebilir"

Bu kazaklar sizi güvenlik kameralarından gizliyor

"MÜKEMMEL BİR KAMUFAJ MI YOKSA SADECE 370 STERLİNLİK BİR KAZAK MI?'

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Şirketin 2021 yılında patentini aldığı teknik bugün dünya basınında yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları bu teknolojinin kötü niyetli insanlar tarafından kullanılmasından endişe duyduklarını belirtirken, İngiliz Dailymail gazetesi 'Mükemmel bir kamuflaj tekniği mi yoksa sadece 370 sterline satılan bir KAZAK mı?' başlığı ile yeni koleksiyonu mercek altına aldı. 

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#İtalya#Kazak#Güvenlik Kamerası

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