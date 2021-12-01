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Bu kadarına da pes! Korona yardımları ile Lamborghini aldı

#Pandemi#ABD#Dünya
Bu kadarına da pes Korona yardımları ile Lamborghini aldı

ABD’nin Texas eyaletinde sahte belgelerle devletten aldığı 1.6 milyon dolarlık korona virüs yardımı ile kendine Lamborghini marka araç alan şahsa 9 yıl hapis cezası verildi.

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ABD, sahte belgelerle devletten aldığı koronavirüs ödeneği ile lüks içinde yaşayan Lee Price isimli adamı konuşuyor.

Texas eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Price, hazırladığı sahte belgelerle devletten 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı aldı.

Belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahsın devletten aldığı yardım paralarını gece kulüplerinde harcayarak kendisine lüks markaların saatlerini, kıyafetlerini aldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisine Lamborghini marka lüks bir araç da aldığı belirlenen Price, eylül ayında yapılan duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Price’a 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ayrıca Price’a verilen 1.6 milyon dolarlık kredinin 700 bin dolarına el konulduğu açıklandı.

HAYALİ ÇALIŞANLAR İLE BAŞVURDU

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CBC'de yer alan habere göre, Price üç farklı işletme için çalışan sayısını ve bordro giderlerini yanlış sunarak 1,6 milyon dolardan fazla ödenek almayı başardı.

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Price, küçük işletmelerden biri olan Price Enterprises'ın 50 çalışanı ve aylık ortalama 375 bin dolar maaş bordrosu olduğunu belirterek gerekli başvuruları yaptı ve ödeme almaya hak kazandı.

Ancak ilerleyen dönemde yetkililer, işletmenin çalışanı ve maaş bordrosu olmadığını ve işletmenin daha önce kimseyi işe aldığına dair bir belirti olmadığı sonucuna ulaştı.

KÜÇÜK İŞLETMELERİN KORUNMASI AMACIYLA UYGULAMAYA KONULDU

Söz konusu yardım ABD hükümeti tarafından pandeminin ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilmişti.

'ABD tarihinin en büyük teşvik paketi' olarak nitelendirilen kredi programı eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konulmuştu.

 

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#Pandemi#ABD#Dünya

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