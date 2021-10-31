Bu kadarına da pes! Instagram fenomeni annesini hapisten böyle kaçırdı

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Sosyal medya Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'yu konuşuyor.

21 yaşındaki fenomen hapishanedeki annesi firar ederken çevredeki güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmaya çalışıştı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa sürede ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

Fenomen ismin annesi Aida Merlano Rebolledo, seçimlere hile karıştırmak ve yolsuzluk suçlarından dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DERGİLERE KAPAK OLDU

Bogota'daki hapishanede sadece iki hafta kaldıktan sonra firar eden Rebolledo, ve kızı 2019'da yaşanan bu olay sonrası uluslararası bir üne kavuştu.

Özellikle 21 yaşındaki Merlano çok fazla iş birliği teklifi aldı hatta dergi kapaklarını bile süsledi.

FENOMENE DE HASPİ CEZASI ÇIKABİLİR

Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Aída Victoria'yı firara yardımdan suçlayan savcı onun için de hapis cezası talep ediyor.

Yargı süreci hakkında hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamalarda bulunan fenomen isim şu sözlere yer verdi;

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'Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek uymamama rağmen hala mutluyum. Çünkü mutlu olmanın her gün verilen bir karar olduğuna inanıyorum. Yarın ne olacağını bilmek mümkün değil.'