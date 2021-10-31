Bu kadarına da pes! Instagram fenomeni annesini hapisten böyle kaçırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Aşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktıAşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktı!#Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
Bu da sanal sömürü Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhıBu da sanal sömürü! Göğüslerini büyütmek için... Silikon tezgâhı!#Twitch
Shiba Inude büyük gün Dev borsada listeleniyorShiba Inu'de büyük gün! Dev borsada listeleniyor#Shiba Inu
Heyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecekHeyecanlandıran hazırlık: Açıldığında Türk dünyası birleşecek#Taha Ayhan
HABERLERDünya Haberleri

Bu kadarına da pes! Instagram fenomeni annesini hapisten böyle kaçırdı

#Kolombiya #Sosyal Medya #Dünya
Bu kadarına da pes Instagram fenomeni annesini hapisten böyle kaçırdı

Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano annesini hapishaneden kaçırdı. O anlara ait görüntüler güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Haberin Devamı

Sosyal medya Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'yu konuşuyor.

21 yaşındaki fenomen hapishanedeki annesi firar ederken çevredeki güvenlik görevlilerinin dikkatini dağıtmaya çalışıştı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa sürede ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

Fenomen ismin annesi Aida Merlano Rebolledo, seçimlere hile karıştırmak ve yolsuzluk suçlarından dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DERGİLERE KAPAK OLDU

Bogota'daki hapishanede sadece iki hafta kaldıktan sonra firar eden Rebolledo, ve kızı 2019'da yaşanan bu olay sonrası uluslararası bir üne kavuştu.

Özellikle 21 yaşındaki Merlano çok fazla iş birliği teklifi aldı hatta dergi kapaklarını bile süsledi.

FENOMENE DE HASPİ CEZASI ÇIKABİLİR

Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Aída Victoria'yı firara yardımdan suçlayan savcı onun için de hapis cezası talep ediyor.

Yargı süreci hakkında hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamalarda bulunan fenomen isim şu sözlere yer verdi;

Haberin Devamı

'Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek uymamama rağmen hala mutluyum. Çünkü mutlu olmanın her gün verilen bir karar olduğuna inanıyorum. Yarın ne olacağını bilmek mümkün değil.'

İlgili Haberler:

Pınar Altuğ aşka geldiAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktıTOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolombiya #Sosyal Medya #Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka