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Bu kadarına da pes! Emekli maaşını almak için ölen babasını evde sakladı

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#Japonya#Emekli Maaşı#Dünya
Bu kadarına da pes Emekli maaşını almak için ölen babasını evde sakladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 09:35

Japonya’da emekli maaşını almayı sürdürmek için babasının cesedini evinde saklayan 53 yaşındaki şahıs tutuklandı.

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Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Babasının cansız bedenini yaşadıkları evde saklayan 53 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi tahliye bildirimi yapmak üzere eve giden bir kamu görevlisi, neredeyse iskelet haline gelmiş bir insan cesedi buldu.

Yetkilinin durumu polise bildirmesinin ardından, şüpheli Shogo Kanaya tutuklandı.

Suçunu itiraf eden Kanaya'nın işsiz olduğu ve 87 yaşındaki babası Shigemi Kanaya'nın emekli maaşını almayı sürdürmek için durumu yetkililere bildirmediği öğrenildi.

Kanaya'nın babasının ne zaman ya da nasıl öldüğünü söylemediği ifade edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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#Japonya#Emekli Maaşı#Dünya

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