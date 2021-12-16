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Bu kadarına da pes... Aşı karşıtlarından 'NAZİ' sloganı!

#Koronavirüs#Polonya#Dünya
Bu kadarına da pes... Aşı karşıtlarından NAZİ sloganı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken aşı karşıtlarından 'pes' dedirten bir adım geldi.

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Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı.

5 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal olan salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza atıyor.

Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda. Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grup tepki çeken bir adım attı.

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Polonya'nın başkenti Varşova'da, aşırı sağ Konfederasyon partisinin milletvekilleri tarafından düzenlene protestoda Auschwitz Toplama Kampı'nın girişindeki 'Çalışmak sizi özgür kılar' yazısına göndermede bulunularak 'aşı sizi özgür kılar' pankartı açıldı.

Auschwitz-Birkenau kampı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından Polonya topraklarında kuruldu.

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Yahudi Soykırımı'nın sembollerinden birisi olan kampta binlerce kişi zora çalıştırıldı ve sistematik olarak katledildi.

Pankart, Polonya başbakanı ve Auschwitz Müzesi tarafından 'utanç verici' ve 'akılsızca' olarak kınandı.

Bu kadarına da pes... Aşı karşıtlarından NAZİ sloganı

 

YENİ TEDBİRLER YÜRÜRLÜKTE

Öte yandan hükümetin geçtiğimiz hafta ilan ettiği Covid-19 kısıtlamaları dün itibarıyla devreye girdi.

Buna göre restoran, kafeterya, spor tesisleri, otel, sinema, tiyatro salonları ile ibadet yerlerinin yüzde 50 olan müşteri ve ziyaretçi kabul kapasitesi yüzde 30'a düşürüldü.

Kapasite sınırlamasına aşılanmış kişiler dahil edilmedi. Gece kulüpleri ve dans merkezleri ise tamamen kapatıldı.

Söz konusu mekanlar istisnai olarak yalnızca yılbaşı gecesi açık olacak ve maksimum aşılı 100 kişiyi kabul edebilecek.

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