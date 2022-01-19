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Bu kadarına da pes: Arabası sulara gömülürken selfie çekti

#Sosyal Medya#Kanada#KAZA

Kanada’nın Ottava şehrindeki kaza görenlere 'bu kadarına da pes' dedirtti. Aracı ile donmuş gölde ilerleyen kadın buzulun kırılmasına yol açtı. Kimliği belirlenemeyen kadın sulara gömülen otomobilinin üzerine çıkıp selfie çekti.

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Sosyal medya Kanada'daki trafik kazasını konuşuyor.

Ülkenin Ottava şehrinde üzeri buz tutmuş Rideau Nehri'nde aracı ile ilerleyen kadın korkunç bir kazaya imza attı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, kaza sonrası buzul kırıldı, araç yavaş yavaş soğuk sulara gömülmeye başladı.

Çevredekiler yardım için kazanın olduğu yere koşarken akıllara durgunluk verecek bir şeyle karşılaştı.

Bu kadarına da pes: Arabası sulara gömülürken selfie çekti

Aracı sulara gömülen sürücü otomobilinden indikten sonra aracın üzerine çıktı ve bu anları ölümsüzleştirmek için selfie çekti.

Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kanada'da donmuş göllerin üzerinde araç kullanmaya izin veriliyor. Ancak bu bölgelerde katı hız sınırı kuralları uygulanıyor.

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Bu kuralı ihlal eden sürücü çevredekilerin bir kano ile ona ulaşması sonrası kurtarıldı ve polis tarafından tehlikeli araç kullanmak ile suçlandı.

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