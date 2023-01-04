Bu kadarına da pes... ABD bu skandalla çalkalanıyor! 560 cesedi parçalara ayırarak sattı

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ABD, Megan Hess isimli cenaze evinin imza attığı skandal ile çalkalanıyor.

46 yaşındaki kadının yaptıkları 'bu kadarına da pes dedirten' dedirtti. Colorado'da yaşayan kadın 560 cesedi parçalara ayırarak sattı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Hess, vücut parçalarını cerrahi eğitim şirketlerine izinsiz satmaktan suçlu bulundu.

Hess hayatını kaybeden kişilerin ailelerini dolandırmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hess'in 69 yaşındaki annesi Shirley Koch da suçunu kabul etti. Anne dolandırıcılıktan 15 yıl hapis cezası aldı.

ANA ROLÜ CESETLERİ PARÇALAMAKTI

Mahkeme kayıtlarına göre Koch'un ana rolü cesetleri parçalamaktı.

Savcı Tim Neff ikilinin bu kapsamda sahte bağış formları düzenlediğini belirtti.

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ABD'de kalp, böbrek ve tendon gibi organları nakil için satmak yasak. ABD yasaları bu organların sadece bağışlanmasına izin veriyor.

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Ancak baş, kol ve omurga gibi vücut uzuvlarının araştırma veya eğitimde kullanılmak üzere satılmasına dair yasal bir düzenleme bulunmuyor.

ŞİRKETLERİ DE DOLANDIRDILAR

Yapılan inceleme sonrası anne kızdan bu parçaları satın alan şirketlerin dolandırıcılıktan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Başka bir deyişle sahte belge düzenleyerek ölenlerin ailesini dolandıran ikili satış yaptıkları şirketleri de dolandırdı.