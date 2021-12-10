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Bu kadarına da pes! 48 yaşındaki anne kızının kimliğini çaldı, kendine yeni bir hayat kurdu!

#ABD#Dolandırıcılık#Dünya
Bu kadarına da pes 48 yaşındaki anne kızının kimliğini çaldı, kendine yeni bir hayat kurdu

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki anne kredi almak ve üniversiteye devam etmek için kızının kimliğini çaldı.Mountain View Polis Departmanı'ndan Şef Jamie Perkins New York Times'a verdiği demeçte, 'Herkesi inandırdı. 22 yaşında olduğuna inanan erkek arkadaşları bile vardı' dedi.

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ABD, 48 yaşındaki Laura Oglesby'yi konuşuyor. Missouri'li bir anne yıllarca hem federal hükümeti hem de yerel yetkilileri kandırdıktan sonra yakayı ele verdi.

Yetkililer, Sosyal Güvenlik İdaresi'ne kasıtlı olarak yanlış bilgi vermekten suçlu bulunan Oglesby'nin neredeyse yarısı yaşında biri olarak yaşadığını söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 2016 yılında Oglesby, Hays adına bir Sosyal Güvenlik kartı başvurusunda bulundu ve kısa sürede onay alarak yeni belgelerine kavuştu.

O andan itibaren, o zamanlar 43 yaşında olan Oglesby, adının Lauren Hays olduğunu ve 22 yaşında olduğunu söyleyerek kızının kimliği ile yaşamaya başladı.

Bu kadarına da pes 48 yaşındaki anne kızının kimliğini çaldı, kendine yeni bir hayat kurdu

'HERKESİ İNANDIRMAYI BAŞARDI'

Mountain View Polis Departmanı'ndan Şef Jamie Perkins New York Times'a verdiği demeçte, 'Herkesi inandırdı. 22 yaşında olduğuna inanan erkek arkadaşları bile vardı' dedi.

Oglesby, suçunu kabul ederek, Ocak 2016'da bir Sosyal Güvenlik kartı için başvurduğunu ve daha sonra bunu ehliyete başvurmak için kullandığını itiraf etti.

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48 yaşındaki kadın, ayrıca 2017'de Southwest Baptist Üniversitesi'ne kaydolmak ve mali yardım almak için aldığı Sosyal Güvenlik bilgilerini kullandığını itiraf etti.

Oglesby, ABD'nin Missouri Batı Bölgesi Savcılığı'na göre Sosyal Güvenlik İdaresi'ne kasten yanlış bilgi vermekten suçlu bulundu.

SAHTE KİMLİKLE BİNLERCE DOLAR KREDİ ALDI

Oglesby'nin federal öğrenci kredisi olarak 9 bin 400 dolar, bir öğrenci fonu olan Pell Grants için 5 bin 920 dolar, üniversitenin kitapçısından satın alınan kitaplar için 337 dolar ve finans masrafları için 1863 dolar aldığı belirlendi.

Bu kadarına da pes 48 yaşındaki anne kızının kimliğini çaldı, kendine yeni bir hayat kurdu

İşlediği suçlar göz önünde bulundurulduğunda Oglesby, şartlı tahliye olmaksızın beş yıla kadar federal hapis cezasına çarptırılabilir.

Savunma anlaşmasının şartlarına göre, Oglesby ayrıca Missouri'deki Southwest Baptist Üniversitesi'ne ve kızı Lauren Ashleigh Hays'a 17 bin 521 dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Northeastern Üniversitesi'nde kriminoloji ve ceza adaleti profesörü olan Nikos Passas'a göre, sosyal güvenlik sahtekarlığı ve kimlik hırsızlığı çok yaygın olan suç türleri arasında bulunuyor.

Federal bir rapora göre, 1 Nisan'dan 30 Eylül'e kadar, 270 binden fazla Sosyal Güvenlik sahtekarlığı vakası bildirildi.

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Aynı rapora göre, bazı durumlarda, ebeveynler, çocuklarının haberi olmadan, çocuklarının adını kullanarak hukuka aykırı olarak kredi başvurusunda bulundu.

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#ABD#Dolandırıcılık#Dünya

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