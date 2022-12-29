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Bu kadarı filmlerde bile olmaz... 'Öldü' denilen oğlu 12 yıl sonra aradı!

Güncelleme Tarihi:

#İskoçya#Kayıp#Dünya
Bu kadarı filmlerde bile olmaz... Öldü denilen oğlu 12 yıl sonra aradı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 10:43

Büyük Britanya'da 'bu kadarı filmlerde bile olmaz' dedirten bir olay yaşandı. İskoç anne 12 yıl önce öldüğü düşünülen oğlundan telefon aldı.

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Birleşik Britanya, Joyce Curtis isimli annenin hikayesini konuşuyor.

2010 yılında oğlu ortadan kaybolan acılı anne 12 yıl boyunca onu bulabilmek için her şeyi denedi.

Tüm çabaları sonuçsuz kalan Curtis, oğlu Nicholas'ın öldüğünü düşünmeye başladı.

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Umutları yavaş yavaş sönen kadını hayatı 12 yıl sonra aldığı haber ile değişti.

Arayan yıllardır izine rastlanamayan oğlu Nicholas'ın ta kendisiydi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, kadın 19 Aralık'ta, oğlundan hayatta olduğunu ve Güney Fransa'da bir hastanede olduğunu bildiren bir telefon aldı.

Ülke basınına konuşan anne o telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı;

'Ona 'Eve geliyor musun Nikky?' diye sordum. Ve 'Evet' dedi. Neler yaşadığını hayal bile edemiyorum. Sadece onu eve götürmem gerekiyor.'

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Nicholas, işini kaybettikten sonra 2000'lerin ortasında Avrupa'yı dolaşmak için memleketi Glasgow, Lanarkshire'dan ayrıldı.

Otostop çekerek Avrupa'yı dolaşan adamın izine 2010 yılından beri rastlanamamıştı.

Fransa'da olan oğlunu eve götürmek için yola çıkmaya hazırlanan anne, 'Onu eve götürene kadar umutlanmıyorum' dedi.

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#İskoçya#Kayıp#Dünya

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