Bu kadarı filmlerde bile olmaz! İkiz kardeşler 39 yıl sonra kavuştu, hayatları neredeyse aynı çıktı

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1940 yılında dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Jim Lewis ve Jim Springer doğduktan 4 hafta sonra ayrıldılar ve farklı ailelere evlatlık olarak verildiler.

AİLELER AYNI İSMİ VERDİ

Bebekleri evlat edinen aileler birbirinden habersiz her iki bebeğe de 'James'kısaca 'Jim' adını verdi.

İkiz bebekler ABD'nin Minnesota eyaletinde birbirlerinden sadece 65 km uzaklıkta büyüdüler.



Jim Lewis, bir ikiz kardeşi olduğunu ve ondan ayrıldığını biliyordu ancak Jim Springer'in annesi ona ikizinin doğum sırasında öldüğünü söylemişti, bu nedenle aynı eyalette yaşayan bir kardeşi olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

39 YAŞINDA BİRBİRLERİNİ BULDULAR

Jim Lewis'in tek yumurta ikizinin peşine düşmesi ve iletişim bilgilerini bulması ile kardeşlerin yolları 1979 yılında yeniden kesişti.

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39 yaşında kavuşan ikiz kardeşler, birbirlerini tanımamalarına rağmen neredeyse aynı hayatları yaşadıklarını öğrendiğinde şoke oldular.



Kardeşler ailelerinden aynı ismi almakla kalmamıştı, her ikisinin de ilk eşlerinin isimleri Linda'ydı. Ve boşandıktan sonra her ikisi de 'Betty' adında ikinci bir eşle evlenmişti.

Kardeşler konuştukça ilgi alanları ve hobilerinin de birebir aynı olduğunu keşfettiler. İkisi de matematikten ve ahşap işlerinden hoşlanıyordu ancak kelimelerle araları çok iyi değildi.

OĞLULLARININ ADINDAN KÖPEKLERİNİN ADINA KADAR AYNI ÇIKTI

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Jim Lewis çok sigara içiyordu, migreni vardı ve bir Chevrolet kullanıyordu. Kardeşi Jim Springer da Chevrolet marka bir araca sahipti, çok sigara içiyordu ve şiddetli baş ağrıları çekiyordu. Tek fark Springer'ın güvenlik görevlisi değil şerif yardımcısı olmasıydı.

İkisinin de Toy adında bir köpeği vardı ve her ikisi de oğlu için 'Alan' ismini seçmişti.



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İkiz kardeşlerin hayatındaki benzerlikler, onları şoke ettiği kadar çevrelerindeki insanların da ilgisini çekti. Yerel televizyon kanalları kardeşleri yayınlarına çıkarıp hikayelerini dinlerken Minnesota Üniversitesi'nden Dr Thomas Bouchard kardeşlerden yürüttüğü bilimsel çalışmaya katılmalarını istedi.

İkizler, üniversitenin yaptığı araştırma kapsamında kişilik, tıbbi geçmiş ve beyin dalgaları ile ilgili testlere tabi tutuldu. Sonuçlar çarpıcı bir şekilde benzerdi.

Doktorlar bir resim çizmelerini istediğinde her iki kardeş de birbirinden habersiz benzer şeyler çizdi.

Dr Bouchard, ikizlerin sonuçları karşısında "hayrete düştüğünü" söyledi.



Neyse ki kardeşlerin hayatında bazı farklılıklar da vardı. Kardeşlerden biri Sandy adında bir kadınla üçüncü kez evlendi ancak diğeri tekrar evlenmemeyi tercih etti.