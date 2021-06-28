Bu kadar net bir tabloyu ilk kez göreceksiniz... Çarpıcı gelişme

Birleşik Krallık'ta Covid-19 vakaları bir hafta içinde ikiye katladı. Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 22 bin 868 kişinin corona virüsüyle enfekte olduğunu açıkladı. Geçen haftaki 10 bin 633 vaka sayısı göz önüne alındığı bu rakam, yüzde 115'lik bir artışa tekabül ediyor. Vakalardaki bu artışa karşın vefatlarda ise yüzde 40'lık bir düşüş görüldü. Geçen hafta ölü sayısı beşken bugün üç...

ARALIK AYIYLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 22 bin 868 rakamı, geçen Ocak ayı sonundan bu yana Krallığın gördüğü en yüksek Covid-19 vaka sayısı, ve geçen yıl ekim ayından bu yana vakalarda görülen en büyük artış!

Covid-19 aşılarının etkili olduğunun en açık işareti ise az sonra okuyacağınız verilerde gizli... Birleşik Krallık'ta vaka sayısı en son aralık ayının başlarında 22 bin seviyesini görmüştü. Ve o günlerde ülkedeki ölü sayısı günde yaklaşık 400 olarak kayıtlara geçiyordu.

Fakat Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; bugün 22 bin 868 vaka bildirilmesine karşın vefat sayısı yalnızca üç.

HASTANEYE YATIŞ RAKAMLARI DA GÖSTERİYOR

Hastaneye yatış rakamlarında da durum benzer. Bu sıralarda her gün ortalama 211 kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye yatarken, vaka sayısının benzer olduğu geçen aralık ayında ise bu rakam günlük ortalama 1500'dü.

Yeni Sağlık Bakanı Sajic Javid, öğleden sonra yaptığı açıklamada, rakamlardaki umut verici tabloya dikkat çekerek, 19 Temmuz'da ülkenin açılmasının ertelenmesi için "herhangi bir neden" olmadığını ifade etti.

Birleşik Krallık'ta 44 milyon yetişkin ilk doz, 32.5 milyon kişi de ikinci doz corona virüsü aşısını yaptırmış durumda...

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