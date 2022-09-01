Bu haber gündeme bomba gibi düştü… Ukrayna lideri Zelenski İtalya’daki villasını Ruslara kiraladı!

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İtalyan basınında yer alan bir haber bir anda dünya çapında büyük ses getirdi.

Habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Toskana'daki lüks villasını ağustos ayı süresince kiraladı.

Konu elbette bu kiralama işi değil, evin kime kiralandığıydı. İtalyanların iddiasına göre Zelenski villasını Ruslara kiralamıştı. Villa haberi İtalya'da tüm gazetelerde manşet oldu

"RUSLARA VİZE VERMEYİN" DEDİ AMA...

Rus kuvvetleri şubat ayında Ukrayna'ya girdiğinden beri, Zelenski AB'yi Rus ziyaretçilere vize vermemeye çağırdı.

Bu ayın başlarında Washington Post'a Rus halkının 'felsefelerini değiştirene kadar kendi dünyalarında yaşamaları gerektiğini' söyledi.

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AB’den dün yapılan açıklamaya göre bu çağrı karşılık bulmuş gibi. Üye ülkeler 2007’de devreye sokulan ve Ruslara vize kolaylığı sağlayan maddeyi kaldırdıklarını açıkladılar.

Villadan sorumlu emlakçı basına yansıyan bu haberi yalanladı, ancak müşteri mahremiyetini gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmadı.

İtalyan gazetesinin haberine göre, adresi Londra'da olan bir Rus çift, villayı ağustos ayı için kiraladı ve 50 bin euro (50.237 dolar) gibi büyük bir meblağ ödedi.

Rapora göre, sahil kasabası Forte dei Marmi'de bulunan villa, Ukraynalı lider henüz bir aktörken Zelenski tarafından dört milyon avroya satın alınmıştı.

Il Tirreno gazetesi, çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların Zelenski'nin mülkünde kaldıklarını doğruladığını söyledi.

Bir başka İtalyan gazetesi Corriere Della Serra da mülkü yöneten emlakçıyla temasa geçti. Emlakçı “Kiracılar Rus değildi, ancak daha fazlasını söyleyemem çünkü mahremiyet beni engelliyor” dedi.

Gazete, kiracıların muhtemelen Rus kökenli olduğunu, ancak 'uzun zamandır İngiltere’de ikamet ettiklerini ve belki de İngiliz vatandaşlığına sahip olduklarını' söyledi. Zelenski, fotoğraftaki villayı komedyen olduğu dönemde 4 milyon euroya almış

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ZELENSKİ'NİN ÇOK SAYIDA MÜLKÜ VAR

Mart ayında ise Zelenski, İtalyan hükümetine, iddiaya göre varlıklı bir kişiye ait olduğu iddia edilen 140 metrelik bir süper yattan bahsederek 'Şehrazad'dan en küçüğüne kadar tüm [Rus] gayrimenkullerini, hesaplarını ve yatlarını engellemesi' için özel olarak çağrıda bulundu.

Şehrazad adındaki ve Putin’e ait olduğu iddia edilen buy yat İtalya'nın Marina di Carrara limanında demirlemişti.

Zelenski'nin Toskana villasına ek olarak, Londra'daki birkaç pahalı konut da dahil olmak üzere geniş bir offshore mülk ve varlık portföyüne sahip olduğu bildiriliyor.