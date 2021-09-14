Bu görüntüler sonrası harekete geçtiler... Ölü Deniz'in yanı başında!

Dünya, Ürdün'den gelen görüntüleri konuşuyor...

Zira 'Ölü Deniz havuzu' olarak anılan göl kırmızıya döndü. Ölü Deniz'in yanı başındaki gölün son hali Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı'ndan işçiler tarafından keşfedildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yer aldı, binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.

Gölden alınan su örneklerinin incelenmesine başlandı. Ancak yetkililer, rahatsız edici renk değişiminin nedenini henüz belirleyemedi.

Gelen ilk haberlere göre, renk değişiminin nedeni yosun veya demir oksit varlığına bağlı olabilir.

Al-Karak Konseyi Su ve Tarım Komitesi başkanı Fathi Al-Huwaimel, suyun kaynağının belirlenmesi için yetkililerle temasa geçildiğini söyledi.

Bu arada Ürdün Jeologları Sendikası başkanı Sakhr Al-Nusour ise söz konusu renk değişiminin insanlar tarafından eklenen maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kökeni yaklaşık dört milyon yıl öncesine dayanan bu bölge, dünyanın en tuzlu su kütlelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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