Savaş alanı gibi bu görüntüler İngiltere'den... Ortalık karıştı!

Başkent Londra'da StandUpX üyeleri, Hyde Park'ta bir araya geldi.Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti.Parlamento Meydanı'na yürüyen göstericiler, bir süre sonra Trafalgar Meydanı'na ulaştı.Eylemcilerin, Başbakanlık binasının önünden geçişi sırasında polisin sıkı güvenlik önlemi alması dikkati çekti.Onayımız yok, Kovid-19 aldatmacası, Hükümet yalan söylüyor yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi.Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan bazı göstericileri gözaltına aldı.Müdahale sonrası Londra'nın değişik bölgelerine dağılan göstericilerden bazıları parlamentonun yanındaki Westminster Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Polis, burada da bazı kişileri gözaltına aldı.Grubun, eylülde düzenlediği değişik gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.İngiltere'de Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor.İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 23 bin 12 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 854 bin 10'a ulaştığı belirtildi.Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 745'e yükseldi.İngiltere'de günlük vaka sayıları son 5 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor.İngiltere’de vaka sayılarının hızla artmaya devam ederken, yerel kısıtlamaların uygulandığı alanlarda genişletiliyor.Lancashire, Greater Manchester, Güney Yorkshire ve Merseyside bölgelerinden sonra dün Warrington şehri de en yüksek kısıtlama seviyesine geçti.