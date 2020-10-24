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Hürriyet
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Dünya
AA-İHA - Fotoğraf: AA-AFP-AP
Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 20:50 | 

Savaş alanı gibi bu görüntüler İngiltere'den... Ortalık karıştı!

İngiltere'de polis yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

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Başkent Londra'da "StandUpX" üyeleri, Hyde Park'ta bir araya geldi.

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Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti.

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Parlamento Meydanı'na yürüyen göstericiler, bir süre sonra Trafalgar Meydanı'na ulaştı.

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Eylemcilerin, Başbakanlık binasının önünden geçişi sırasında polisin sıkı güvenlik önlemi alması dikkati çekti.

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"Onayımız yok", "Kovid-19 aldatmacası", "Hükümet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi.

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Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan bazı göstericileri gözaltına aldı.

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Müdahale sonrası Londra'nın değişik bölgelerine dağılan göstericilerden bazıları parlamentonun yanındaki Westminster Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Polis, burada da bazı kişileri gözaltına aldı.

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Grubun, eylülde düzenlediği değişik gösterilerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

9VAKA SAYILARI 20 BİNİN ÜZERİNDE
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VAKA SAYILARI 20 BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere'de Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 23 bin 12 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 854 bin 10'a ulaştığı belirtildi.

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Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 745'e yükseldi.

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İngiltere'de günlük vaka sayıları son 5 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor.

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İngiltere’de vaka sayılarının hızla artmaya devam ederken, yerel kısıtlamaların uygulandığı alanlarda genişletiliyor.

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Lancashire, Greater Manchester, Güney Yorkshire ve Merseyside bölgelerinden sonra dün Warrington şehri de en yüksek kısıtlama seviyesine geçti.

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