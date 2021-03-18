Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler infial yaratmÄ±ÅŸtÄ±... Maske karÅŸÄ±tÄ± kadÄ±n saldÄ±rÄ± ve hÄ±rsÄ±zlÄ±kla suÃ§landÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ABD'de bir Uber ÅŸofÃ¶rÃ¼ne yapÄ±lan Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± anbean kameralara yansÄ±mÄ±ÅŸ, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±nca yaÅŸanan olay adeta infial yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

ABDâ€™nin San Francisco kentinde bir Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, aracÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± yolculara maske takmalarÄ±nÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. UyarÄ±ya Ã¶fkelenen yolcular, ÅŸofÃ¶rÃ¼n maskesini yÄ±rtarak biber gazÄ± sÄ±ktÄ±.

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletine baÄŸlÄ± Bayview bÃ¶lgesinde 32 yaÅŸÄ±ndaki Subhakar Khadka adlÄ± Uber ÅŸofÃ¶rÃ¼, aracÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ yolcunun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Khadka mÃ¼ÅŸterilerine maske takmalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.

UyarÄ±ya sinirlenen yolcular, Uber ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n aÄŸzÄ±ndaki maskeyi yÄ±rtarak, biber gazÄ± sÄ±ktÄ±. Khadka'nÄ±n aracÄ±nÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, araca binen Ã¼Ã§ kadÄ±n yolcudan ikisinin maske takmadÄ±ÄŸÄ± ve Khadkaâ€™nÄ±n bu sebeple kendilerini uyardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

MASKE KARÅžITI KADIN BÄ°RÃ‡OK SUÃ‡LAMAYLA KARÅžI KARÅžIYA KALDI

KorkunÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden sonra mahkeme harekete geÃ§ti. 24 yaÅŸÄ±ndaki Arna Kimiai, saldÄ±rÄ±, kiralanan aracÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼ne saldÄ±rÄ± teÅŸebbÃ¼sÃ¼, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa teÅŸebbÃ¼s ve Kovid-19 tedbirlerine uymamak gibi sayÄ±sÄ±z suÃ§lamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

AraÃ§taki diÄŸer yolcu olan 24 Malaysia King saldÄ±rÄ± suÃ§unda geÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe Las Vegas'ta tutuklandÄ±.

Arna Kimiai, pazar gÃ¼nÃ¼ San Francisco Eyalet Hapisanesi'ne yollandÄ±.Â Arna Kimiai'nin daha Ã¶nce de 'dikkatsiz araÃ§ kullanma' suÃ§u iÅŸlediÄŸi ve spor arabasÄ±nÄ± hÄ±z sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¼zerinde bir hÄ±zda sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

OLAY NASIL YAÅžANDI?

Khadka'nÄ±n araÃ§ kamerasÄ±na anbean yansÄ±yan korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kadÄ±n yolculardan birinin ÅŸofÃ¶rÃ¼n telefonuna uzanmak iÃ§in Ã¶ne doÄŸru hareketlendiÄŸi sÄ±rada bilerek ve isteyerek adamÄ±n yÃ¼zÃ¼ne Ã¶ksÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bununla yetinmeyen kadÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼n maskesini yÄ±rtarak yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kardÄ±.

Khadka bu korkunÃ§ anlar yaÅŸanÄ±rken diÄŸer kadÄ±n yolcunun aracÄ±n iÃ§inde biber gazÄ± spreyi sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken Nepal asÄ±llÄ± ÅŸofÃ¶r Subhakar Khadka yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± bir saldÄ±rÄ± olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Uber ise aracÄ± Ã§aÄŸÄ±ran ve ÅŸofÃ¶re saldÄ±rÄ±da bulunan kadÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Subhakar Khadka, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± CBS kanalÄ±na aktarÄ±rken ailesine destek olmak iÃ§in Nepal'den ABD'ye 8 yÄ±l Ã¶nce geldiÄŸini, ten rengi farklÄ± olsaydÄ± bu tÃ¼r bir saldÄ±rÄ±ya uÄŸramayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KadÄ±nlarÄ±n kendisine maske uyarÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden aÄŸÄ±r kÃ¼fÃ¼rler ettiÄŸini sÃ¶yleyen talihsiz adam maske takmayan yolculara maske satÄ±n almak iÃ§in yakÄ±ndaki bir benzinlikte durmayÄ± dahi Ã¶nerdiÄŸini ancak yardÄ±m teklifine raÄŸmen saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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