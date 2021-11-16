Bu görüntüler dünyanın kanını dondurdu... Çin'de korkunç olay! Evine zorla girip öldürdüler

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Çin'in koronavirüs salgınının başından beri uyguladığı 'sıfır vaka' politikasının son örneği ortaya çıkardığı görüntülerle adeta tüm dünyaya dehşeti yaşattı.

Jiangxi eyaletinin Shangrao kentinde bir binaya yapılan 'Kovid-19 baskını' sırasında çekilen video, ülkede yaşanan koronavirüs gerçeğini de gözler önüne sermiş oldu.

İçinde yaşayan kişilerde kovid-19 görülmesi üzerine karantina altına alınan bir binaya gelen özel koruyucu giysiler giymiş görevliler Fu adındaki bir kadının dairesine girerek corgi cinsi köpeğini acımadan katletti.

Köpeğin sahibinin koronavirüs testinin negatif çıktığı, buna rağmen resmi süreyi doldurmak üzere belirlenen bir otelde bulunmaya devam ettiği açıklanırken köpeğe hiçbir test uygulanmamış olması da dikkat çekti.

İnternette yayınlanan güvenlik görüntülerinde, içeri giren görevlilerden birisinin kadının köpeğinin kafasına acımadan levye ile vurduğunu ve hayvanı oracıkta öldürdüğü görülürken bu vahşet anları büyük infiale yol açtı.

Köpeğin sahibi Fu adlı kadın kendisine karantina görevlileri tarafından köpeğinin zarar görmeyeceği konusunda söz verildiğini söylerken video görüntülerinde başına vurulan köpeğin can havliyle yatak odasına kaçtığı görülüyor.

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Sahibi bu noktadan sonra köpeğini göremediğini ama hayvanın acı dolu iniltisinin kısa süre içinde sustuğunu söyledi.

Olaydan birkaç dakika sonra ise görevlilerin ellerinde sarı bir plastik poşetle evden çıktığı görülüyor. Talihsiz kadın "Köpeğim sağ mı yoksa öldürüldü mü, yoksa görevliler tarafından bir yere mi götürüldü bilmiyorum." dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve basına yansımasıyla birlikte yerel yetkililer köpeğin dezenfeksiyon amacıyla öldürüldüğü ve güvenli şekilde ortadan kaldırıldığını açıkladılar.

ÇİN'DE SIFIR VAKA POLİTİKASI

Yerel hükümet, 17 Kasım'dan itibaren başkente seyahat etmek isteyen tüm yolcuların varışlarından 48 saat önce yapılmış negatif PCR testlerini bildirmelerini zorunlu kılacak.

Öte yandan 14 gün içinde yerel kaynaklı vakanın görüldüğü şehir, bölge ve ilçelerden gelenler Pekin'e girişte daha sıkı kısıtlamalara tabi tutulacak.

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Kentte ulusal konferanslar, eğitim programları ve diğer etkinlikler kontrol altında düzenlenebilecek. Kapalı devre yürütülecek etkinliklerde katılımcıların etkinlik bölgesi dışına çıkması yasaklanacak.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında nasıl sürdürülebileceği sorgulanıyor.

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SON 24 SAATTE YEREL KAYNAKLI 11 VAKA

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 11 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Liaoning eyaletinde 5, Heilongciang'da 2, Yunnan ve Pekin'de 1'er yerel vaka tespit edildiği açıklandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 11 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 337 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1295 hastanın tedavisi sürüyor.