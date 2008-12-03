Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ÅŸoke etti

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Polis sokak ortasÄ±nda adamÄ± tekme tokat dövdü, kurbanÄ±n kimliÄŸi ortaya çÄ±kÄ±nca ülke ayaÄŸa kalktÄ±.

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Ä°NGÄ°LÄ°Z POLÄ°SÄ°NÄ°N VAHÅžETÄ°/VÄ°DEO

Ä°ngiltere'de bir savaÅŸ gazisi polis tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda tekme tokat dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. Ä°ngiliz ordusu iÃ§in Irak ve Afganistan'da gÃ¶rev yapan gazinin kimliÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±nca, polise aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yapÄ±ldÄ±.Â

Gece arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte eÄŸlenmeye Ã§Ä±kan savaÅŸ gazisi 24 yaÅŸÄ±ndaki Mark Aspinall, Ã¼Ã§ polis memuru tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. Kurban aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu yÃ¼zÃ¼nden ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±.

Polisin gereksiz bir ÅŸekilde gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± bir gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Olay mahkemeye intikal edince, polisin kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§ karÅŸÄ±sÄ±nda yargÄ±Ã§ ÅŸoke olduÄŸunu sÃ¶yledi. YargÄ±Ã§ John Phipps, "GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleyince ÅŸoke oldum. Polisin bu ÅŸeklide gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼m" dedi.

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