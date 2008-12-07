Bu geline tek hediye gelmedi

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Asilleri buluşturan düğün

Belçika'nın Mechelen kentindeki tarihi St. Rumbolds Katedrali'nde gerçekleşen törende, Avrupa'nın tüm asil aileleri biraraya geldi.



Belçika kraliyet ailesinin tüm fertlerinin katldığı muhteşem düğünde prensler ve prensesler, kontlar ve kontesler, baronler ve baronesler, dük ve düşeslerin dışında siyaset ve sanat dünyasından çok az sayıda davetli yer aldı.



GELİNLE DAMADA HEDİYE YOK



İşte bu yüzden genç Avusturya Arşidüşesi Marie-Christine'nin düğünü, tarihe de geçen pek çok asil ailenin buluşması gibi gerçekleşti.

Son derece sade olan düğünde davetliler, gelinle damada herhangi bir hediye vermedi, yerine çeşitli kuruluşlara bağışlar yapıldı.