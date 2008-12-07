Bu geline tek hediye gelmedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
Dünya günlerce bu vahşeti konuşmuştu... Canavar annenin cezası belli olduDünya günlerce bu vahşeti konuşmuştu... Canavar annenin cezası belli oldu!#ALMANYA
Yerli doğalgazda hedefimiz belli Bakan Dönmez tarih verdi'Yerli doğalgazda hedefimiz belli' Bakan Dönmez tarih verdi#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
FBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik Gerçek ortaya çıktıFBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik! Gerçek ortaya çıktı #LOS Angeles
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Bu geline tek hediye gelmedi

Bu geline tek hediye gelmedi

Avrupa'nın en güzel soylu kızı Avusturya Arşidüşesi evlendi. Ama geline tek hediye gelmedi. Avrupalı soylular bu düğünde buluştu. Avusturya Arşidüşesi Marie-Christine, Limburg Stirum Kontu Rodolphe'la dün muhteşem bir düğünle hayatını birleştirdi.

Haberin Devamı

Asilleri buluşturan düğün

Belçika'nın Mechelen kentindeki tarihi St. Rumbolds Katedrali'nde gerçekleşen törende, Avrupa'nın tüm asil aileleri biraraya geldi.

Belçika kraliyet ailesinin tüm fertlerinin katldığı muhteşem düğünde prensler ve prensesler, kontlar ve kontesler, baronler ve baronesler, dük ve düşeslerin dışında siyaset ve sanat dünyasından çok az sayıda davetli yer aldı.

GELİNLE DAMADA HEDİYE YOK

İşte bu yüzden genç Avusturya Arşidüşesi Marie-Christine'nin düğünü, tarihe de geçen pek çok asil ailenin buluşması gibi gerçekleşti.

Son derece sade olan düğünde davetliler, gelinle damada herhangi bir hediye vermedi, yerine çeşitli kuruluşlara bağışlar yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin