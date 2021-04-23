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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Bu fotoğrafın içinde tam 100 bin tane güneş var!

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Bu fotoğrafın içinde tam 100 bin tane güneş var!

ABD'li bir fotoğrafçının uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığı güneş fotoğrafı büyük ilgi çekti. Astro fotoğrafçı olarak ünlenen Andrew McCarthy 230 megapiksellik fotoğrafıyla fotoğrafçılık dünyasını şaşırttı.

ABD'de yaşayan ve paylaştığı birbirinden etkileyici fotoğraflarıyla bilinen astro fotoğrafçı Andrew McCarthy, Güneş’in 100 bin ayrı fotoğrafını çekerek, 230 megapiksellik görsel şölene imza attı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS), Güneş’in ve Ay’ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla dikkat çeken astro fotoğrafçı Andrew McCarthy yine şaşırttı.

McCarthy Nisan ayının başında yeni ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş'in 'nefes kesen detaylarını' fotoğraflamak için binlerce görseli üst üste yerleştirdi.

Bu fotoğrafın içinde tam 100 bin tane güneş var
McCarthy’nin, bu ayrıntıları yakalamak için neredeyse 100 bin ayrı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Fotoğrafların birleştirilmesi sonucu ise Güneş’in 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Öte yandan, ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu’nu Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını ifade etmişti.

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