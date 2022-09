Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı… Güneşin zararlı etkisi hiç böyle çarpıcı görünmemişti!

Haberin Devamı

Fotoğraf ilk olarak Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology'de yayınlandı. Saygın ve hakemli bir tıp dergisi olan bu yayının yazarlarından dermatolog Dr. Chritsian Posch, fotoğrafın 'UV radyasyonunun olumsuz etkilerini önlemenin hem önemli hem de uygulanabilir olduğunu' gösterdiği yorumunu yaptı.

Fotoğrafta 92 yaşındaki bir kadının boyun bölgesi görülüyor. Yüzünün boynundan yukarısı ve aşağısı oldukça farklı görünen bu kadının, güneşin zararlı UV ışınlarının cildimize verebileceği hasar konusundaki en çarpıcı örneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Görüntüde yıllarca sadece yüzüne güneş koruyucu krem süren kadının boynuna hiçbir koruyucu madde sürmediği belirtiliyor. Yüzü sadece yılların getirdiği yaşlanma etkileriyle dolan kadının güneşten korumadığı boynu ise korkunç bir durumda.

Cildinizi güneşten korumuyorsanız bu tür görüntülere, hatta çok daha kötüsüne hazır olmalısınız...

Haberin Devamı

TEK SEBEBİ YAŞI DEĞİL

Kadının güneşten yıpranmış boynu kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleriyle kaplandı.

92 yaşındaki kadın, 40 yılı aşkın bir süredir yüzünün altında, boyun bölgesinde UV koruyucu nemlendiriciler kullanmamayı tercih ettikten sonra, boynu kırışıklarla ve ciğer gibi görünen kırmızı lekelerle kaplandı.

Ancak ismi açıklanmayan kadının UV koruyuculu güneş ürünlerini kullandığı yüzünde lekesiz bir cilt görünümü vardı.

Almanya'nın Münih kentindeki Teknik Üniversite'den uzmanlar, görüntülerin vücudun güneşten korunan ve korunmayan kısımları arasındaki 'güneş hasarındaki çarpıcı farkı' gösterdiğini söyledi.

Cilt kanserlerini azaltmada hayati önem taşıyan güneş kremi kullanımını teşvik etmek için en çarpıcı kanıtlardan biri...

KANSER OLMAMAK İÇİN...

Yapılan bilimsel çalışmalar, SPF 15 veya daha yüksek güneş kremi kullananların, her yıl İngiltere'de 2 bin 300 ve ABD'de 7 bin 650 kişiyi öldüren bir cilt kanseri olan melanom riskini yarı yarıya azaltabileceğini gösteriyor. İşte yıllar boyu güneşten korunmamış cilt... Üstelik bu görüntü ölümcül cilt kanserinin habercisi de olabilir

Haberin Devamı

Uzmanlar zaman geçtikçe daha yaşlı görünmek doğaldır diyor ancak güneşe maruz kalmadan kaynaklı yaşlanma etkisine foto yaşlanma deniyor ve bu normal yaşlanma sürecinden çok farklı ve tehlikeli bir durum.

Cilt Kanseri Vakfı, ciltteki tüm görünür değişikliklerin yaklaşık yüzde 90'ının foto yaşlanmadan kaynaklandığının da altını çiziyor.