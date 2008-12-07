Bu fotoğraf ABD'yi karıştırdı

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ABD’nin 44’üncü Başkanı seçilen Barack Obama’nın konuşmalarını yazan Jon Favreau (solda), çektirdiği bu fotoğraf yüzünden zor durumda.
Favreau’nun Demokratların önseçim sürecinde Obama’nın rakibi olan Hillary Clinton’ın karton maketiyle verdiği poz, Hillary’nin Dışişleri Bakanı seçilmesinin ardından internette dolaşmaya başladı. Fotoğrafta Favreau, Hillary’nin maketinin sağ göğsünü avuçlarken, arkadaşı da bira şişesini ağzına tutup öpüyor. Geçiş ekibine giren 27 yaşındaki Favreau basına yorum yapmasa da, özür dilemek için Hillary’e ulaşmaya çalışıyor.