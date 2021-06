Bu da trend oldu! Mavi keklerin sırrı ne?

Sosyal medyadaki challenge'ların yani meydan okumaların sonu gelmiyor. Son 10 yılda neler görmedik ki? Harlem Shake'le deliler gibi dans edenler, tekmeyle şişe kapağı açmaya çalışanlar, bebekliğinden ya da 20'li yaşlarından kalma fotoğraflarını paylaşanlar... ALS'e dikkat çekmek için kafasından aşağı bir kova dolusu buzlu su dökenlerin parçası olduğu hayırlı meydan okumalar kadar, sonu ölüme varabilen deterjan kapsülü yeme gibi tehlikeli meydan okumalarla da karşılaştık.

Ama hiçbiri birkaç haftadır #BluePoopChallenge (mavi kaka meydan okuması) etiketiyle sosyal medyada yayılan meydan okuma kadar ilginç değildi.

Evet, doğru okudunuz, mavi... Ama hemen aklınıza korkunç şeyler gelmesin. Zira söz konusu etiket çok önemli bir bilimsel çalışma için oluşturulmuş, söz konusu paylaşımları yapanlar da bu çalışmanın katılımcılarından başkası değil.

HERKESİN NORMALİ KENDİNE GÖRE

Dilerseniz en başından başlayalım... Yediğimiz besinlerin sindirim sistemimizde kaldığı müddet bilim insanları tarafından kolon transit geçiş süresi olarak adlandırılıyor.

Genel olarak bakıldığında bu sürenin fazla uzun olması yani yediğimiz bir besinin sindirim sistemimizde fazla uzun kalması, bağırsak bakteri profilimizin pek de iyi çalışmadığı anlamına geliyor. Sürenin daha kısa olması bağırsakların sağlıklı olduğuna işaret ediyor. Ancak çok kısa bir kolon geçiş süresi de halk arasında ishal olarak adlandırdığımız duruma işaret ediyor ve yine çok sağlıklı görünmüyor.

Bununla birlikte uzmanlar "En sağlıklısı budur" denebilecek standart bir kolon geçiş süresi olmadığının da altını çiziyor. Bu süreyi belirleyen çok fazla faktör olduğundan herkesin normali de birbirinden farklı...

KATILIMCILARA MAVİ MUFFIN'LER YEDİRİLDİ

#BluePoopChallenge da tam olarak bu noktaya odaklanan ve PREDICT adı verilen bir bilimsel araştırma sonucu ortaya çıktı. King's College London, Trento Üniversitesi ve İngiltere merkezli araştırma şirketi ZOE'den uzmanların gerçekleştirdiği ve sonuçları Mart ayında bilim dergisi Gut'ta yayımlanan PREDICT kapsamında 863 kişinin kolon geçiş süresi ölçüldü.

Bunu ölçmek için de insanlara içine bol miktarda mavi gıda boyası eklenmiş muffin'ler yedirildi ve yediklerini ne kadar sürede sindireceklerine bakıldı. 12 saat ile birkaç gün arasında kişiden kişiye değişen sonuçlar elde edildi. Ortalama süre ise 28,7 saat çıktı.

ZOE'nin internet sitesinde araştırmayla ilgili olarak, "14 ila 58 saatlik bir kolon transit süresi iyi bir başlangıç noktasıdır ve bağırsağınızın olması gibi çalıştığını gösterir" ifadeleri yer alıyor. (Aynı ekibin daha önce yürüttüğü ve sonuçları Ocak ayında Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir başka çalışmada da bir kişinin genel sağlığı, yediği yiyecekler ve belli bağırsak mikroplarına sahip olması arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı.)

SÜRELER NEDEN BU KADAR FARKLI?

Araştırmanın yazarları arasında yer alan King's College London Diyabet ve Beslenme Bilimleri Bölümü uzmanlarından Dr. Sarah Berry, yaptığı açıklamada, amaçlarının "yiyeceklere nasıl tepki verdiğimizi, bu tepkiler arasında ne boyutta farklar olduğunu ve bu farkları belirleyen şeyleri tespit etmek" olduğunu söyledi.

Berry, "İnsanların aynı yiyeceklere 10 ila 20 kata kadar farklı tepkiler gösterdiğini gördük" dedi.

Berry, söz konusu farkların kısmen genlerle açıklanabileceğini, bununla birlikte cinsiyet, ağırlık, uyku, egzersiz, stres, yeme biçimi ve yeme zamanı gibi çok sayıda faktörün de süreçte etkili olduğunu vurguladı. Herkesin bağırsak mikrobiyomunun (bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler, mantarlar, protozoa ve virüslerin tamamı) birbirinden tamamen farklı olduğunu da hatırlatan Berry, sürelerdeki farklılıkta bunun da önemli bir etken olduğunu belirtti.

ZOE'nin kurucularından King's College London epidemiyoloji uzmanı Prof. Tim Spector da Insider'a testi kendisinin de denediğini belirterek, "Vücudunuzun içinde ne olduğunu çok düşük bir maliyetle takip edebilmenin bir yolu bu" diye konuştu.

over on tiktok I came across the blue muffin or #bluepoopchallenge as a way to evaluate your gut health. you make blue muffins then see how long it takes your poop to turn blue 💩Well the dietitian in me was immediately intrigued so…here we go 😅😂 pic.twitter.com/KpYq8mSnnP