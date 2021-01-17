Bu da disko taksi

Bunu fırsat bilen Selanikli taksici Kostas Bekios, müşterilerinin kendisine sık sık bar ve tavernalardaki eğlence ortamını çok özlediklerini söylemeleri üzerine aracına yerleştirdiği ses ve ışık sistemi sayesinde gerçek bir disko ortamı yarattı. Bekios ‘disko-taksi’ sayesinde işlerinin çok iyi gittiğini, müşterilerinin de çok memnun olduğunu söyledi.