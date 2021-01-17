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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu da disko taksi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Bu da disko taksi
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Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle eğlence mekânları uzun süredir kapalı.

Bunu fırsat bilen Selanikli taksici Kostas Bekios, müşterilerinin kendisine sık sık bar ve tavernalardaki eğlence ortamını çok özlediklerini söylemeleri üzerine aracına yerleştirdiği ses ve ışık sistemi sayesinde gerçek bir disko ortamı yarattı. Bekios ‘disko-taksi’ sayesinde işlerinin çok iyi gittiğini, müşterilerinin de çok memnun olduğunu söyledi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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