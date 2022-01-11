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Bu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Milenyum Kulesi her yıl 7,5 santim eğiliyor

#ABD#Milenyum Kulesi#San Francisco
Bu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Milenyum Kulesi her yıl 7,5 santim eğiliyor

ABD'nin California eyaletinin en ünlü binalarından biri yıllardır büyük bir dertle karşı karşıya. Üzerine inşa edildiği zemin yüzünden her geçen gün kötü kaderine yaklaşan Milenyum Kulesi binası kurtulabilecek mi sorusu hem şehir sakinlerinin hem de uzmanların gündeminden düşmüyor...

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San Francisco şehrinin ünlü Milenyum Kulesi bir zamanlar yıldız sporcuların ve emekli Google çalışanlarının milyonlarca dolarlık daireler satın aldığı lüks bir gökdelendi. 2009 yılında büyük kutlamalarla açıldığında toplam 750 milyon değerindeki 400’den fazla dairesi kısa sürede satılmıştı.

Ancak kulenin dengesiz şekilde batarak her yıl yaklaşık 7,5 cm yana eğildiğinin fark edilmesiyle her şey değişti. San Francisco'nun yumuşak bir toprak yapısına sahip olan finans bölgesine inşa edilen bina 2016 yılına gelindiğinde 40 cm yere gömülmüştü.

BİNAYI YAPANLAR ONAYI VEREN YEREL YÖNETİMİ SUÇLADI

İtalya’nın meşhur eğik Pisa Kulesi’ne benzetilmeye başlanan binanın sakinleri binayı tasarlayan ve inşa eden firmalara dava açarken, tasarım ve inşaat firmaları suçu projeye onay veren şehir yönetimine attı. Görülen ilk davada, bazı sakinler bir zamanlar 5,1 milyon dolar gibi yüksek fiyatlarla değerlendirilen dairelerin şimdi neredeyse hiçbir değerinin olmadığını öne sürdü.

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Dava 2020'de kapalı kapılar arkasında gerçekleşen bir uzlaşmayla sonuçlandı. Bilindiği kadarıyla, binadaki ev sahiplerini tahmini kayıplar için tazmin edilecek ve 100 milyon dolarlık bir düzeltme planı uygulamaya konacaktı.

Bu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Milenyum Kulesi her yıl 7,5 santim eğiliyor

DÜZELTME PLANI İŞE YARAMADI

Uygulamaya konan 100 milyon dolarlık düzeltme planına rağmen bina onarım süreci boyunca batmaya ve eğilmeye devam etti. Mühendislerin, onarım girişimlerinin başlamasından bu yana geçen aylarda binanın 2,5 santim daha battığını keşfetmesiyle binanın temelini güçlendirmeye yönelik çalışmalara geçen yaz son verildi.

Yüksek binanın temelindeki 2,5 santimlik eğim tepesine gelindiğinde 12,5 santimlik bir eğime dönüştüğünden binanın toplam eğimi 55 santimi geçmişti. Geçen yıldan bu güne kadar bu rakama bir 11 santim eklenerek 66 santime çıktı.

Sorunlu binayı onarmaktan sorumlu mühendis Ron Hamburger, eğilme mevcut hızda devam ederse birkaç yıl içinde 58 katlı lüks binanın asansörlerinin ve sıhhi tesisatının çalışamayacak noktaya ulaşabileceğini söyledi.

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Bu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Milenyum Kulesi her yıl 7,5 santim eğiliyor

KURTARILMASI MÜMKÜN

Pek çoğu terk edilip yıkılması gerektiğini düşünse de Ron Hamburger binanın hala kurtarılabileceğine inanıyor. San Francisco Denetim Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında, “Bina yılda yaklaşık bir buçuk santimlik bir oranda toprağa yerleşip yaklaşık 7,5 santimlik bir oranda eğilmeye devam ediyor” diyen Hamburger, “Bun biz şantiyede çalışma yapsak da yapmasak da yapıyor,” diye de ekledi.

Tüm bunlara rağmen binanın hala güvenli olduğunu belirten Hamburger, ana kayaya 18 çelik kazık yerleştirmenin devrilmeyi durdurmanın ve bir ihtimal biraz düzeltmenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

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