'Bu bir tuzaktı: Trump Zelenski'yi pusuya düşürdü' ABD medyasından sert analizler...

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında dün gece kameralar önünde yaşanan tartışma dünya çapında bir soğuk duş etkisi yarattı. Bugün dış basında Trump-Zelenski görüşmesine ilişkin çok sayıda analiz yayınlandı ancak onlardan birisi özellikle dikkat çekti.

"BU BİR TUZAKTI, ABD BAŞKANI MÜTTEFİKİNİ PUSUYA DÜŞÜRDÜ"

The Atlantic dergisi dünü "Amerikan diplomasi tarihindeki en karanlık günlerden biri" olarak değerlendirdi ve 'Bu bir tuzaktı' başlıklı analizinde "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'da uğradığı kabalığı ve Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance'in müttefikleri bir ülkenin liderini sanki düşmanlarıymış gibi alenen azarlamalarını bir kenara bırakın, Amerika Birleşik Devletleri başkanı bugün sadık bir müttefikini pusuya düşürdü" ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Trump'ın danışmanları gergin toplantıyı "Amerika'yı her şeyden önce tutmanın" bir zaferi olarak ilan ettiler ancak The Atlantic'e göre bu toplantı 'planlı bir saldırı' kokuyordu. Trump kameralar önünde Zelenski'yi Ukrayna'yı küresel savaşı riske atmakla suçluyor ve Rusya'ya alan açıyordu, söylenen her şey Zelenski'yi kameralar önünde küçük düşürmek için tasarlanmıştı.

Ve bunların tek bir amacı vardı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer almak ve savaşı Rusya'nın şartlarına göre sona erdirmek.



Atlantic'e göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Beyaz Saray'daki varlığı bile toplantının bir tuzak olduğunu doğruluyor. Vance'in genellikle bu toplantılarda ön plana çıkmadığını hatırlatan Atlantic "Teoride ABD'nin en üst düzey diplomatı olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da oradaydı ancak Vance nutuk çekerken o sessizce oturmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Zelenski'yi kışkırtarak kameralar önünde bir tartışma çıkması için muhtemelen daha öncesinden planlar yapıldığını öne süren dergi, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Zelenski'yi 'saygısız' olarak suçlamasının bir 'ikiyüzlülük' olduğunu iddia etti.



The Nation dergisi ise 'ABD Tarihinin En Utanç Verici Dış Politika Gösterisi' başlıklı analizinde "Tüm dünyanın canlı olarak izlediği toplantı dört dakikalık bir bağırma yarışına dönüştü. Açıkça önceden planlanmış olan bu saldırı, JD Vance'in Zelenski'nin son üç yıldır ABD'ye verdiği yardımlar için daha minnettar olmasını talep etmesiyle başladı. İki yetkili Ukraynalı lideri yeterince "teşekkür" etmediği için azarladı, ona Rusya'ya karşı savaşta oynayacak "hiçbir kartı" olmadığını söyledi ve derhal bir barış anlaşması imzalamasını talep etti" ifadeleri yer aldı.



Haberin Devamı

Beyaz Saray'da yaşanan gelişmelerle artık Avrupa'nın da tehlikede olduğuna işaret eden dergi "Aklı başında hiçbir Avrupalı ​​lider, Rusya saldırdığında Amerika'nın yardıma gelmesini bekleyemez. Benzer şekilde, Asya'daki hiçbir lider, Çin ile bir çatışma durumunda Trump'ın yardım edeceğini düşünemez" ifadelerini kullandı ve bu toplantının sonuçlarının düşünülenden daha büyük olacağını iddia etti.