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Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Bu bir mucize! 1 kilo 3'er gram doğan bebekler hayata gözlerini açtı

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Bu bir mucize! 1 kilo 3'er gram doğan bebekler hayata gözlerini açtı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü (Covid-19) salgınına rağmen ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde dünyanın en prematüre bebekleri, 22 haftalık ikizler hayata gözlerini açtı. 1 kilo 3'er gram ağırlığında dünyaya gelen ikizleri için ABD'li doktorlar "doğmaları mucize" değerlendirmesinde bulundu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Tracey Hernandez, dünya üzerinde hayatta kalan en prematüre bebekleri olan 22 haftalık ikiz kızları Makenzie ve Makayla'yı, Durham'daki Duke Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya getirdi.

Bu bir mucize 1 kilo 3er gram doğan bebekler hayata gözlerini açtı

1 KİLO 3 GRAM AĞIRLIĞINDA DOĞDULAR

Dünyanın en prematüre ikizi olan Makenzie ve Makayla 1 kilo 3 gram ağırlığında doğdu. Kalbinde delik olan ve sırt ameliyatına ihtiyaç duyan Makayla ve vücudunda mantar enfeksiyona rastlanan Makenzie için doktorlar, doğumdan önce Hernandez ve nişanlısı Anthony Pope'yi, ikizlerin hayatta kalma şansı olmadığı konusunda uyarmıştı.

Bu bir mucize 1 kilo 3er gram doğan bebekler hayata gözlerini açtı

DOKTOLAR "DOĞMALARI MUCİZE" DEDİ

Doğum sürecinden bu yana, yoğun bakım ünitesinde kalan ikizlerin annesi Hernandez, “Doktorlar, doğum esnasında kızlarımın hayatta kalma şansının yüzde sıfır olduğunu ve 23 haftadan önce doğan bebeklerin yaşamadıklarını söylediler” dedi. Kızlarının sadece hayatta kalmalarına yardım edebildiğini söyleyen Hernandez, “Nefes almak için mücadele etmeselerdi, doktorlar hayata döndüremiyeceklerini söylediler. Oksijenden nefes nefese kaldıklarını gördüğüm an hayatımın en güzel anıydı, bu beni çok rahatlattı. Çok şanslıyım ve bunun mutlak bir mucize olduğunu biliyorum. Kendimi kutsanmış hissediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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