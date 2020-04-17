Bu bir mucize! 1 kilo 3'er gram doğan bebekler hayata gözlerini açtı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Tracey Hernandez, dünya üzerinde hayatta kalan en prematüre bebekleri olan 22 haftalık ikiz kızları Makenzie ve Makayla'yı, Durham'daki Duke Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya getirdi.

1 KİLO 3 GRAM AĞIRLIĞINDA DOĞDULAR

Dünyanın en prematüre ikizi olan Makenzie ve Makayla 1 kilo 3 gram ağırlığında doğdu. Kalbinde delik olan ve sırt ameliyatına ihtiyaç duyan Makayla ve vücudunda mantar enfeksiyona rastlanan Makenzie için doktorlar, doğumdan önce Hernandez ve nişanlısı Anthony Pope'yi, ikizlerin hayatta kalma şansı olmadığı konusunda uyarmıştı.

DOKTOLAR "DOĞMALARI MUCİZE" DEDİ

Doğum sürecinden bu yana, yoğun bakım ünitesinde kalan ikizlerin annesi Hernandez, “Doktorlar, doğum esnasında kızlarımın hayatta kalma şansının yüzde sıfır olduğunu ve 23 haftadan önce doğan bebeklerin yaşamadıklarını söylediler” dedi. Kızlarının sadece hayatta kalmalarına yardım edebildiğini söyleyen Hernandez, “Nefes almak için mücadele etmeselerdi, doktorlar hayata döndüremiyeceklerini söylediler. Oksijenden nefes nefese kaldıklarını gördüğüm an hayatımın en güzel anıydı, bu beni çok rahatlattı. Çok şanslıyım ve bunun mutlak bir mucize olduğunu biliyorum. Kendimi kutsanmış hissediyorum” ifadelerini kullandı.