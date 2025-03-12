Bu bir ilk: Yapay kalple 100 gün hayatta kaldı

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Avustralya’da kalp yetmezliği teşhisi konan bir hasta, yapay kalp nakli ile 100 gün hayatta kalarak dünya tıp tarihinde bir ilke imza attı. Sydney'de gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta, bağışçıdan alınan gerçek bir kalp nakli ile sağlığına kavuştu.

Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen 'BiVACOR' adlı yapay kalp, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olma özelliğini taşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor.