×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bu bir ilk: Yapay kalple 100 gün hayatta kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Kalp#Kalp Nakli#Avustralya
Bu bir ilk: Yapay kalple 100 gün hayatta kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:47

Avustralya’da bir hasta yapay kalp nakli ile 100 gün hayatta kalarak bir ilke imza attı. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor.

Haberin Devamı

Avustralya’da kalp yetmezliği teşhisi konan bir hasta, yapay kalp nakli ile 100 gün hayatta kalarak dünya tıp tarihinde bir ilke imza attı. Sydney'de gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta, bağışçıdan alınan gerçek bir kalp nakli ile sağlığına kavuştu.

Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen 'BiVACOR' adlı yapay kalp, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olma özelliğini taşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yapay Kalp#Kalp Nakli#Avustralya

BAKMADAN GEÇME!