Bu bina Ã§alÄ±ndÄ±

Sahte bir şirket ve noter belgesiyle 102 katlı New York'un en ünlü binası Empire State el değiştirdi.

New York Daily News gazetesi, ABD'de emlak piyasasının sahtekarlığa ne kadar müsait olduğunu gözler önüne serdi. Gazete 2 milyar dolar değerindeki Empire State binasını, sahte bir şirket kurarak, sahte noter belgesiyle kendi üzerine almak için New York Belediyesi'ne başvurdu.



Sahte noter belgesinde King Kong filminde Empire State'te gorilin elinde rehin kalan Fay Wray şahit, New York'un ünlü banka soyguncusu Willie Sutton da noter gösterildi.



Binanın devredileceği şirket için İngilizce çalıntı anlamında "stolen" kelimesinin tersten yazılışı "Nelots" şirketi gösterildi. Birkaç gün sonra devir belgesi ve sahte şirketin üzerine tapu ellerine ulaştı.