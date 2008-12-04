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Bu bina çalÄ±ndÄ±

Bu bina Ã§alÄ±ndÄ±

New York'un en ünlü binasÄ± olan 102 katlÄ± Empire State çalÄ±ndÄ± ama kimsenin ruhu duymadÄ±.

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Sahte bir ÅŸirket ve noter belgesiyle 102 katlÄ± New York'un en Ã¼nlÃ¼ binasÄ± Empire State el deÄŸiÅŸtirdi.

New York Daily News gazetesi, ABD'de emlak piyasasÄ±nÄ±n sahtekarlÄ±ÄŸa ne kadar mÃ¼sait olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Gazete 2 milyar dolar deÄŸerindeki Empire State binasÄ±nÄ±, sahte bir ÅŸirket kurarak, sahte noter belgesiyle kendi Ã¼zerine almak iÃ§in New York Belediyesi'ne baÅŸvurdu.

Sahte noter belgesinde King Kong filminde Empire State'te gorilin elinde rehin kalan Fay Wray ÅŸahit, New York'un Ã¼nlÃ¼ banka soyguncusu Willie Sutton da noter gÃ¶sterildi.

BinanÄ±n devredileceÄŸi ÅŸirket iÃ§in Ä°ngilizce Ã§alÄ±ntÄ± anlamÄ±nda "stolen" kelimesinin tersten yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± "Nelots" ÅŸirketi gÃ¶sterildi. BirkaÃ§ gÃ¼n sonra devir belgesi ve sahte ÅŸirketin Ã¼zerine tapu ellerine ulaÅŸtÄ±.Â Â

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